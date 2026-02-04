El Rey de las Extensiones lamenta la muerte de su primo, quien falleció muy joven: "mi consejero"

Víctor Ocampo, reconocido en redes sociales como El Rey de las Extensiones, atraviesa un doloroso momento personal tras revelar la muerte de su primo, un hombre muy joven y muy cercano a él.

La noticia, que compartió a través de sus historias de Instagram, conmovió a sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron con mensajes de apoyo para el famoso estilista de celebridades.

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¿Cómo dio a conocer Víctor Ocampo, El Rey de las Extensiones, la muerte de su primo?

La noticia se conoció por medio del perfil de Instagram de Víctor Ocampo, donde publicó varias historias acompañadas de fotografías junto a su primo.

Víctor Ocampo, El Rey de las Extensiones

En las imágenes se les veía compartiendo momentos especiales, reflejando la cercanía y el cariño que existía entre ambos.

Junto a estas postales, el estilista expresó su incredulidad frente a la pérdida, dejando ver que aún le cuesta asimilar lo sucedido.

En uno de sus mensajes, dio a entender que le parecía una mentira que su familiar hubiera fallecido, una frase que transmitió el profundo impacto emocional que vive.

Primo quisiera que esto fuera una mentira; hoy despertar y darnos cuenta de que ya no estarás, duele".

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¿Qué se sabe sobre la muerte del primo del Rey de las Extensiones?

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte del primo de Víctor Ocampo. El estilista no ha revelado información sobre qué ocurrió ni las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento, por lo que el tema ha despertado aún más curiosidad entre sus seguidores.

De igual manera, tampoco se conoce públicamente el nombre del joven, ya que Víctor prefirió centrar su despedida en los recuerdos y en el dolor que siente por su partida, más que en entregar detalles personales de su familiar.

Esta falta de información ha dado paso a múltiples reacciones en redes, donde muchos usuarios han optado por respetar su silencio y enfocarse en enviar mensajes de consuelo, entendiendo que se trata de un momento especialmente sensible para el estilista.

El Rey de las Extensiones saltó a la fama gracias a su trabajo como estilista de reconocidas celebridades. (Foto: Freepik)

¿Quién es Víctor Ocampo y por qué su mensaje generó tantas reacciones?

Víctor Ocampo es uno de los estilistas más comentados del entretenimiento colombiano, conocido como El Rey de las Extensiones por su talento para transformar el cabello de grandes figuras como Melissa Gate, Rafaella Chávez y La Toxi Costeña, entre otras celebridades.

Gracias a su trabajo con famosas y creadoras de contenido, se ha convertido en un referente dentro del mundo de la belleza y las extensiones, acumulando una comunidad que sigue de cerca cada uno de sus cambios de look y proyectos.