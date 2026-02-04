Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de presumir un nuevo look que llamó la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en relacionarlo con un posible "cierre de ciclos".

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¿Cuál es el nuevo look que se hizo Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe de La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, donde ya supera los 200 mil seguidores, Sheila Gándara sorprendió al mostrarse con un cambio en el tono de su cabello.

Sheila Gándara sorprendió en rede al aparecer con un nuevo look. (Foto: Canal RCN)

El nuevo look no tardó en dar de qué hablar entre sus fans, quienes lo interpretaron como una posible señal de cambios en su vida personal, especialmente después de que salieran a la luz unos supuestos chats en los que se vincularía a Juanda Caribe con otras mujeres.

En medio de la conversación que se generó en redes, la esposa del comediante, actual participante de La casa de los famosos Colombia, también compartió con sus seguidores cómo tomó la decisión de transformar su imagen.

Según contó, al principio no sabía si oscurecerse el cabello o aclararlo más, pero finalmente, junto a su estilista, llegó a la conclusión de que la mejor opción era combinar ambos tonos.

Leí todos sus comentarios, pero había team rubio y team brunette. Así que aquí mezclamos ambos", escribió Sheila en una de sus historias, dejando ver que quiso complacer a quienes estaban divididos entre las dos opciones.

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¿Cómo reaccionaron en redes al cambio de look de Sheila Gándara, la esposa de Juanda Caribe de La casa de los famosos Colombia?

Como era de esperarse, varios usuarios de esta red social señalaron que el cambio de look de Sheila le había favorecido notablemente.

Otros, por su parte, en tono de burla, le recordaron la situación que salió a la luz e incluso comentaron que Juanda Caribe no la merecía.

Mujer donde te ponen los cachos, ahí no es; sigue adelante", "Bella, no regreses con ese mal hombre. Eres más que eso" y "Está divino ese color", fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron.

Juanda Caribe aseguró en La casa de los famosos Colombia presentir extraña a su esposa, Sheila Gándara. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué ha dicho Sheila Gándara sobre la supuesta infidelidad de Juanda Caribe?

Por ahora, la también creadora de contenido se ha mantenido al margen frente a los chats que salieron a la luz y en los que, presuntamente, su esposo le habría sido infiel.

En medio de los comentarios que recibe a diario, Sheila ha preferido guardar silencio y, en sus redes sociales, ha dejado ver que su rutina continúa con total normalidad, enfocada especialmente en el cuidado de la pequeña hija que tiene con el costeño.

Esa actitud tranquila ha llamado la atención de muchos, quienes siguen de cerca cada una de sus publicaciones.