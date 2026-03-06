Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esposa de Juanda Caribe le organizó una emotiva fiesta a su bebé: estos fueron los detalles

Sheila, esposa de Juanda Caribe, celebró los 10 meses de su bebé con una tierna fiesta que enterneció a sus seguidores.

Sheila, esposa de Juanda Caribe, celebró los 10 meses de su bebé con tierna fiesta
Esposa de Juanda Caribe celebró los 10 meses de su bebé con emotiva fiesta. (Foto: Canal RCN)

La pareja de Juanda Caribe volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir un momento muy especial relacionado con su bebé.

A través de sus historias de Instagram, Sheila Gándara mostró algunos detalles de la pequeña celebración que organizó para su hija, el momento rápidamente enterneció a sus miles de seguidores.

¿Cómo fue la celebración que Sheila Gándara organizó para su bebé?

Por medio de video y fotografías publicadas en sus historias, Sheila dejó ver parte de la decoración de la celebración. Aunque no fue una fiesta grande, sí estuvo llena de detalles.

En las imágenes se observa un espacio de la sala con sillas alrededor de la mesa decorada con tonos claros y con varios peluches que tienen gorros de fiesta, pensado especialmente para los más pequeños.

En el video también aparece Sheila realizando la decoración y con un emotivo mensaje: “Aquí vamos con el cumple mes de la princesa Victoria” pero además dejó claro a sus seguidores que no es experta en decoraciones.

“Pero ahí vamos”, acompañados de risas.

Sheila, esposa de Juanda Caribe, celebró los 10 meses de su bebé con tierna fiesta
Esposa de Juanda Caribe celebró los 10 meses de su bebé con emotiva fiesta. (Foto: Canal RCN)

En otra imagen aparece ella, cargando a su bebé mientras disfruta del momento rodeada de algunos invitados y soplando la vela del pastel.

De acuerdo con lo que mostró en redes, se trató de una celebración pequeña y familiar. Sin embargo, en el lugar también se pudieron ver otros bebés y algunos niños pequeños que acompañaron a la pequeña hija del participante de La casa de los famosos Colombia.

Sin duda, Sheila Gándara no dudó en compartir con sus seguidores cada uno de los detalles, dejando claro que lo más importante era celebrar este nuevo paso en el crecimiento de su pequeña.

¿Qué mensaje dedicó Sheila Gándara a su bebé y a Juanda Caribe?

Además de mostrar la celebración, Sheila también aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje a su hija a través de sus redes sociales en la mañana de este mismo día.

“¡Ya son 10 meses llenando mi vida de amor, risas y luz! Cada día contigo es un regalo y una razón más para agradecer. Eres mi mayor alegría, mi pedacito de cielo. Te amo con todo mi corazón”.

Sheila, esposa de Juanda Caribe, celebró los 10 meses de su bebé con tierna fiesta
Esposa de Juanda Caribe celebró los 10 meses de su bebé con emotiva fiesta. (Foto: Canal RCN)

No obstante, en esta ocasión llamó la atención que, aunque en un mensaje anterior mencionó a Juanda Caribe al escribir: “Tu papá también te desea todo el amor del mundo”, durante la celebración que mostró en redes no hizo referencia a él.

 

