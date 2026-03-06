¿Daniela Salazar está embarazada? Su hijo Pepe le hizo curiosa petición sobre un futuro hermano.

La creadora de contenido y empresaria Daniela Salazar compartió recientemente un momento familiar que generó reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

En el video aparece junto a su hijo, conocido como Pepe, quien le hace una curiosa petición relacionada con la posibilidad de tener un hermano en el futuro.

El clip fue publicado en sus redes sociales y rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes comentaron la ocurrencia del niño y reaccionaron al intercambio entre madre e hijo.

¿Daniela Salazar está embarazada?

En el video compartido por Daniela Salazar, se puede ver al pequeño Pepe conversando con su mamá mientras intenta convencerla de algo relacionado con un supuesto futuro hermano.

Durante el momento, el niño plantea una idea que mezcla la llegada de un nuevo integrante a la familia con una negociación sobre sus juguetes.

La creadora de contenido publicó el clip en tono de humor y aclaró que no está embarazada. Sin embargo, explicó que su hijo ya estaba pensando en la llegada de un hermano, incluso cuando todavía no existe esa posibilidad.

Daniela reaccionó con gracia a la propuesta del niño y comentó que Pepe ya estaba “haciendo negocios” con un hermano que aún no forma parte de la familia.

Hijo de Daniela Salazar sorprendió al pedir un hermano a cambio de sus juguetes. (Foto FreePik)

¿Qué pidió Pepe a su mamá, Daniela Salazar?

En el video se escucha al pequeño intentando negociar con su mamá para conseguir un nuevo juguete. Daniela le pregunta cuál es la propuesta que tiene para poder obtenerlo, y es en ese momento cuando Pepe explica su idea.

El niño propone guardar sus juguetes para su futuro hermano, con la condición de que le compren los nuevos que él quiere. Ante la propuesta, Daniela le pregunta de cuál hermano está hablando, a lo que el pequeño responde que quiere tener uno.

La empresaria compartió el video acompañado de un mensaje en el que comentó, con humor, que ni siquiera está embarazada y su hijo ya está guardando juguetes para un hermano que todavía no existe, todo con el objetivo de que le compren otros nuevos.

¿Cómo reaccionaron las redes ante el video?

Tras la publicación del video, muchos usuarios reaccionaron con comentarios divertidos sobre la ocurrencia del niño. Algunos seguidores le dijeron a Daniela Salazar que se apurara en darle un hermano a Pepe, mientras que otros señalaron que debería cumplirle el deseo del juguete.

También hubo quienes preguntaron qué ocurriría si en lugar de un hermano llega una hermana. Ante ese comentario, Daniela respondió en tono de broma que en ese caso “se j0dió”.

Entre los mensajes que se pueden leer en la publicación aparecen frases como que en esa casa se hace lo que Pepe dice, que el niño tiene una gran estrategia para conseguir lo que quiere y que su forma de hablar hace difícil negarle cualquier petición.

El momento terminó convirtiéndose en un contenido viral entre los seguidores de la creadora de contenido.