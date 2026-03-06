Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida actriz reveló cómo quedó su rostro tras ser lastimada por un perro

Reconocida actriz contó que un perro la mordió y mostró en redes el antes y después de cómo quedó su rostro.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Reconocida actriz fue lastimada por un perro y mostró cómo quedó su cara
Reconocida actriz fue lastimada por un perro y mostró cómo quedó su cara. (Foto FreePik)

Una reconocida actriz de Hollywood compartió con sus seguidores una experiencia personal relacionada con un 4taque de perro que sufrió tiempo atrás.

A través de sus redes sociales, la intérprete habló sobre el proceso de recuperación que ha vivido desde entonces y mostró imágenes del antes y después de las heridas que le dejó el incidente.

¿Quién es la actriz que fue lastimada por un perro?

Se trata de Paige Spara, actriz estadounidense reconocida por su participación en la serie The Good Doctor. A través de sus historias de Instagram, la intérprete compartió una actualización sobre su recuperación tras el suceso.

El viernes 6 de marzo, la actriz de 36 años publicó una selfie en la que aparece sonriendo mientras explica que su rostro ha sanado significativamente desde el momento en que ocurrió el incidente. En la imagen, Spara no muestra cicatrices visibles en la cara, lo que sorprendió a varios de sus seguidores.

En la publicación, la actriz explicó que ha pasado poco más de un año desde el 4taque del perro que le provocó lesiones en la mejilla y el labio superior. Según señaló, las heridas han sanado casi por completo después de ese tiempo.

Paige Spara, actriz de The Good Doctor, mostró cómo quedó su rostro tras incidente con un perro.
Paige Spara, actriz de The Good Doctor, mostró cómo quedó su rostro tras incidente con un perro. (Foto Valery HACHE / AFP)

¿Cómo quedó la actriz Paige Spara tras el suceso?

Luego de compartir la selfie actual, la actriz publicó otra fotografía tomada poco después del incidente con el perro. En esa imagen se puede ver el estado de su rostro tras el suceso, cuando aún presentaba heridas visibles.

En la fotografía, Spara aparece con cicatrices debajo de uno de sus ojos y a lo largo de los labios, producto de las mordeduras que sufrió durante el 4taque. Las lesiones fueron lo suficientemente profundas como para requerir puntos de sutura en varias zonas del rostro.

Con esta comparación entre las imágenes del pasado y del presente, la actriz quiso mostrar el avance en su recuperación. En la publicación también hizo referencia a las cicatrices que tuvo tras el incidente, señalando que actualmente ya casi no se notan.

¿Quién es Paige Spara?

Paige Spara nació el 9 de agosto de 1989 en Washington, Pensilvania, Estados Unidos. La actriz es conocida por su trabajo en producciones de cine y televisión, entre ellas la película Audition.

Sin embargo, su mayor reconocimiento llegó con la serie médica The Good Doctor, estrenada en 2017. En esta producción interpretó a Lea Dilallo, personaje que mantiene una relación con Shaun Murphy, interpretado por el actor Freddie Highmore.

Spara apareció inicialmente en el programa con un papel recurrente, pero posteriormente fue promovida al elenco principal a partir de la segunda temporada, lo que consolidó su presencia dentro de la serie. Desde entonces, se ha convertido en una de las figuras reconocidas del drama médico.

Paige Spara sorprendió al mostrar cómo sanó su rostro tras ataque de un perro
Paige Spara sorprendió al mostrar cómo sanó su rostro tras ataque de un perro. (Foto Alberto E. Rodriguez)
