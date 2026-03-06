Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Él es Camilo Henao, el esposo de Michelle Orozco, reconocida actriz colombiana

Camilo Henao divide opiniones por ser un reconocido influenciador colombiano y ser el esposo de Michelle Orozco.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Él es Camilo Henao, el esposo de Michelle Orozco, reconocida actriz colombiana
¿Quién es el esposo de Michelle Orozco? | Foto. Canal RCN

En los últimos meses, el nombre de Michelle Orozco se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por destacarse al ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por contarles a sus seguidores acerca de un diagnóstico médico que le detectaron en la piel.

Por su parte, miles de internautas se han preguntado acerca de su vida sentimental, en especial, por compartir varios detalles acerca de su vida personas y muchos internautas se han preguntado acerca de su vida sentimental.

Artículos relacionados

¿Quién es el esposo de Michelle Orozco, reconocida actriz colombiana?

Desde luego, Michelle Orozco se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras mostrar algunas manchas que padece en la actualidad al tener urticaria.

Él es Camilo Henao, el esposo de Michelle Orozco, reconocida actriz colombiana
¿Cuándo se casó Michelle Orozco? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, muchos de sus seguidores se han preguntado acerca de quién es el hombre con el que se casó hace unos años, pues ambos, han demostrado mediante sus redes sociales que tienen una especial conexión.

Así que el actual esposo de Michelle Orozco es Camilo Henao, quien se ha destacado por compartir varios acontecimientos de su vida personal mediante sus redes sociales acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

Él es Camilo Henao, el esposo de Michelle Orozco, reconocida actriz colombiana
¿Cuánto tiempo lleva Michelle Orozco con Camilo Henao? | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Camilo cuenta con más de 81 mil seguidores a través de su cuenta oficial de TikTok en la que resalta el incondicional amor que tiene por Michelle Orozco.

¿Cuál ha sido la condición de salud que ha enfrentado Michelle Orozco en los últimos meses?

Es clave mencionar que Michelle Orozco ha generado una gran variedad de opiniones mediante sus redes sociales en especial por contarles a sus seguidores que desde hace un largo periodo de tiempo fue diagnosticada con urticaria crónica espontánea.

Con base en esto, la actriz colombiana ha compartido varios detalles acerca de cómo sigue su estado de salud, pues, se ha visto reflejado que ha estado siguiendo gracias a las recomendaciones de especialistas médicos que ha tenido un importante tratamiento.

Por el momento, la actriz ha demostrado que está atravesando por un importante momento a nivel emocional tras los respectivos tratamientos que ha llevado a cabo y, también, por ser una reconocida creadora de contenido digital.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Westcol confronta a Kris R tras acusaciones de infidelidad: "a mi no me van a seguir difamando" Aída Victoria Merlano

Westcol confronta a Kris R tras acusaciones de infidelidad: "A mi no me van a seguir difamando"

Westcol reaccionó a una canción de Kris R que menciona su supuesta infidelidad a Aida Victoria y aseguró que no permitirá más difamaciones.

La Segura llama la atención al compartir fotografía de su infancia La Segura

La Segura llama la atención al compartir fotografía de su infancia, ¿se parece a su hijo?

La Segura generó comentarios al compartir una foto de su infancia y comparar su apariencia con la de Lucca, su hijo.

Jhonny Rivera e influencer anónimo, Camilo Cifuentes, realizaron importante proyecto: ¿cuál? Jhonny Rivera

Jhonny Rivera e influencer anónimo, Camilo Cifuentes, realizaron importante proyecto: ¿cuál?

Camilo Cifuentes, el creador de contenido anónimo tuvo especial gesto con Jhonny Rivera e internautas opinan si reveló su rostro.

Lo más superlike

¿Alexa Torrex y Tebi Bernal tendrán un romance en La casa de los famosos? La casa de los famosos

¿Alexa Torrex y Tebi Bernal tendrán un romance en La casa de los famosos? Esto fue lo que dijeron

Alexa Torrex y Tebi Bernal sorprendieron al revelar detalles sobre el romance que crece en La casa de los famosos Colombia.

Reconocido músico confirmó su separación de su grupo: ¿cuál fue la razón? Talento nacional

Reconocido músico confirmó su separación de su grupo: ¿cuál fue la razón?

Famoso por “No lo sé Rick, parece falso” sufrió grave accidente en motocicleta y ahora pide ayuda económica Viral

Famoso por “No lo sé Rick, parece falso” sufrió grave accidente en motocicleta y ahora pide ayuda económica

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?

Reconocida presentadora anunció que está embarazada de su segundo hijo Talento internacional

Reconocida presentadora anunció que será mamá: ¿Niña o niño?