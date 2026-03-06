Westcol confronta a Kris R tras acusaciones de infidelidad: "a mi no me van a seguir difamando"

La relación entre Westcol y Aida Victoria Merlano fue una de las más comentadas en redes sociales durante el tiempo que estuvieron juntos.

La pareja generó tanto críticas como apoyo entre los seguidores, quienes seguían de cerca los momentos que compartían públicamente.

Sin embargo, la relación llegó a su fin luego de que Aida Victoria anunciara la ruptura. En ese momento, la creadora de contenido explicó que decidió terminar el vínculo tras situaciones que, según su perspectiva, podían considerarse una forma de infidelidad por parte del streamer.

Meses después de la separación, el tema volvió a generar conversación en redes sociales tras la publicación de una nueva canción del artista urbano Kris R.

¿Qué dijo Kris R sobre la infidelidad de Westcol a Aida Victoria?

El cantante Kris R lanzó una canción titulada Las piponas, en la que incluyó una frase que menciona directamente a Westcol y a Aida Victoria.

En una de las líneas del tema, el artista hace referencia a una situación de infidelidad comparándola con la relación que tuvieron el streamer y la empresaria. La frase de la canción menciona: “Le puse cachos a la p0ll4 que tenía, como Westcol a Aida”.

La letra rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde varios usuarios interpretaron el comentario como una referencia directa a la polémica que rodeó la ruptura de la pareja.

¿Cómo respondió Westcol ante la letra?

Tras la difusión de la canción, Westcol reaccionó a través de sus historias de Instagram. En uno de los videos que compartió aparece el clip de Kris R interpretando la canción mientras el streamer aparece actuando como DJ.

En el momento exacto en el que se menciona el nombre de Westcol y Aida, el streamer baja el volumen de la música, lo que hace que no se escuche la parte de la letra donde aparece la referencia a la empresaria.

El video original también incluye un texto que dice: “pero esa salvada de Westcol. Aura”. Además, el creador de contenido acompañó la publicación con un mensaje en el que expresó su inconformidad con la situación.

En sus historias escribió que a él no lo van a seguir difamando y afirmó que Kris R estaba utilizando “falacias” que, según él, afectan su imagen.

¿Le fue Westcol infiel a Aida Victoria?

Cuando la relación entre Westcott y Aida Victoria terminó, la creadora de contenido explicó públicamente las razones que la llevaron a tomar la decisión. En ese momento compartió un video en el que habló sobre las situaciones que, desde su perspectiva, representaban una falta de respeto dentro de la relación.

Según explicó, el streamer habría estado conversando con otra mujer. Aunque aclaró que no hubo besos ni un acercamiento físico más allá de los mensajes, para ella ese tipo de interacción abría la puerta a que pudiera ocurrir algo más.

Aida Victoria señaló que, para ella, ese comportamiento era suficiente para considerar que se había cruzado un límite dentro de la relación. También afirmó que su decisión estaba basada en priorizar su amor propio y evitar permitir situaciones que, en el futuro, pudieran volverse más graves dentro de la relación.