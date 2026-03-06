Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura llama la atención al compartir fotografía de su infancia, ¿se parece a su hijo?

La Segura generó comentarios al compartir una foto de su infancia y comparar su apariencia con la de Lucca, su hijo.

La Segura llama la atención al compartir fotografía de su infancia
La Segura presume fotografía de su infancia / (Foto del Canal RCN)

Una publicación reciente de La Segura en redes sociales generó conversación entre sus seguidores. La creadora de contenido compartió una fotografía de su infancia y explicó que, al verla nuevamente, notó un detalle que no pasó desapercibido.

¿Qué recuerdo compartió La Segura en sus redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, La Segura compartió una fotografía antigua en la que aparece cuando era pequeña junto a su madre. En la imagen se observa a su madre sosteniéndola entre sus brazos mientras ambas miran hacia la cámara.

¿Qué recuerdo compartió La Segura en sus redes sociales?
La Segura comparte recuerdo de su infancia en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

En la fotografía, Natalia lleva una camiseta azul, un short blanco y unos pequeños zapatos de color café. La imagen tiene una apariencia que refleja el paso del tiempo, lo que llevó a la creadora de contenido a describirla como una “reliquia”.

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes afirmaron que hay ciertos aspectos de su rostro que no han cambiado.

¿Qué dijo La Segura sobre su foto antigua de infancia?

Junto a la imagen, La Segura explicó que la fotografía llegó a ella gracias a un familiar. Según contó, fue su hermano quien le envió la imagen, lo que la llevó a reflexionar sobre dos cosas que compartió con sus seguidores.

“Mi hermano me mandó esta reliquia y solo pensé dos cosas… número 1 que amo tanto a mi mami y número 2 que mi hijo ahora es igualito a mí”, escribió.

El comentario sobre el parecido entre ella y su hijo fue el detalle que más llamó la atención entre quienes vieron la fotografía. Varios usuarios destacaron que Lucca tiene el mismo rostro de su madre cuando era pequeña.

¿Quién es la pareja de La Segura?

La pareja de Natalia Segura es el creador de contenido y productor uruguayo Ignacio Baladán. La relación entre ambos ha sido muy pública y seguida por sus fanáticos, especialmente después del nacimiento de su primer hijo.

Ignacio Baladán es conocido no solo por su relación con Natalia, sino también por su faceta como repostero y empresario en el mundo del entretenimiento.

Uno de los momentos más virales ocurrió durante la participación de La Segura en el reality La casa de los famosos Colombia en 2024. Ignacio ingresó a la casa en una dinámica de "congelados" y le pidió matrimonio frente a las cámaras.

En redes destacan que su relación se caracteriza por ser genuina y tierna. Los seguidores de la pareja afirman que, en varios momentos, han podido evidenciar el cariño mutuo que los representa.

¿Quién es la pareja de La Segura?
Él es Ignacio Baladán, pareja de Natalia Segura / (Foto del Canal RCN)
