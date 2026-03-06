Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Alexa Torrex y Tebi Bernal tendrán un romance en La casa de los famosos? Esto fue lo que dijeron

Alexa Torrex y Tebi Bernal sorprendieron al revelar detalles sobre el romance que crece en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
¿Alexa Torrex y Tebi Bernal tendrán un romance en La casa de los famosos?
Alexa Torrex y Tebi Bernal llaman la atención en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

En los últimos días, los seguidores de La casa de los famosos han comentado sobre la cercanía entre Alexa Torrex y Tebi Bernal. Ambos han compartido varios momentos dentro del reality, lo que ha generado especulaciones entre los internautas sobre sus planes.

¿Cómo es la relación de Alexa Torrex y Tebi en La casa de los famosos?

Alexa y Tebi han destacado que su cercanía en La casa de los famosos Colombia se ha incrementado con el paso del tiempo.

¿Cómo es la relación de Alexa Torrex y Tebi en La casa de los famosos?
Alexa Torrex y Tebi llaman la atención en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Durante el diálogo hicieron bromas sobre cómo esa situación podría interpretarse entre los demás concursantes. En ese momento, Tebi dijo que algunos piensan que él muestra interés por varias personas dentro del reality, a lo que respondió:

“No, pero yo no le caigo a todas”.

A partir de esas declaraciones, Tebi continuó la conversación señalando que, aun así, mantendría una postura fiel con Alexa.

¿Alexa y Tebi tienen un romance?

Durante su conversación, Torrex y Bernal hablaron sobre los comentarios que han surgido por la cercanía que han mostrado en los últimos días dentro del reality.

En medio de un espacio que llamaron “Storytime con Tebi”, explicaron que han compartido más tiempo mientras participan en distintas dinámicas del programa y apoyan algunos juegos desde las gradas junto a otros participantes.

Sin embargo, Tebi aclaró que la situación tiene un contexto particular. Según contó, la cercanía entre ambos surgió como parte de una idea que decidieron poner en práctica dentro de la casa.

“Nos estamos inventando un romance falso para ver cómo reaccionan las personas de la casa”, explicó.

El participante agregó que, desde que comenzaron con esa estrategia, han visto diferentes reacciones entre sus compañeros.

Aunque la conversación se dio en tono relajado, el momento generó comentarios entre los seguidores del programa, quienes continúan atentos a las interacciones entre ambos participantes dentro de la casa.

¿Quién es el esposo de Alexa Torrex?

El esposo de Alexa Torrex es el creador de contenido colombiano Jhorman Toloza.

Se comprometieron oficialmente el 15 de diciembre de 2025 durante un concierto de J Balvin en Bogotá, momento que compartieron con sus seguidores antes de que ella ingresara al reality.

¿Quién es el esposo de Alexa Torrex?
Jhoman Toloza es el esposo de Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

Jhorman ingresó a la casa a mediados de febrero de 2026 bajo la dinámica de "congelados". En su visita, le recordó que su familia se siente orgullosa de lo que está haciendo y que todos están contentos por su participación.

Eres hermosa. Eres preciosa, eres espectacular.

Así mismo, destacó sus cualidades, reiterándole que es una persona valiosa. Además, la animo a confiar en su forma de pensar y en su creatividad. Los fans afirmaron que su visita ha sido uno de los momentos más llamativos de la temporada.

