Alexa Torrex se expresó entre lágrimas tras sentirse frustrada en La casa de los famosos Col y Alejandro Estrada la escuchó.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Por qué razón Alexa Torrex se quebró en llanto? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Alexa Torrex se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras su gran participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, la creadora de contenido digital se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras mostrarse sumamente afectada, luego de la prueba de beneficio y castigo, la cual se llevó a cabo en las últimas horas.

¿Cuál fue la razón por la que Alexa Torrex se quebró en llanto en La casa de los famosos Colombia?

Hace pocas horas, las celebridades se enfrentaron a la prueba de beneficio y castigo en la que muchos demostraron todas sus habilidades durante la prueba. Sin embargo, Alexa Torrex, se mostró sumamente afectada tras el comportamiento que recibió por parte de sus compañeros.

Así reaccionó Alexa Torrex tras la prueba de beneficio y castigo. | Foto: Canal RCN

Por resta razón, Alexa se desahogó recientemente en La casa de los famosos Colombia con Alejandro Estrada tras el comportamiento que tuvieron algunos de sus compañeros durante la prueba de beneficio y castigo, pues expresó las siguientes palabras a través de un video compartido a través de la cuenta oficial de Canal RCN en Instagram:

“Yo lo entregué todo, siempre obtengo todos los puntos Tebi. Perdón mamá, por favor. Ya todo se perdió, esto era lo único que a mí me importaba”, agregó Alexa Torrex entre lágrimas.

Con base en estas palabras, Alexa Torrex aprovechó la oportunidad para desahogarse frente a no obtener el beneficio que tanto anhelaba en la competencia, pues, se sintió sumamente frustrada.

¿Qué le dijo Alejandro Estrada a Alexa Torrex tras quebrarse en llanto?

Tras la reciente reacción que tuvo Alexa Torrex dentro de La casa de los famosos Colombia, participantes como Tebi Bernal, Yuli Ruíz y Alejandro Estrada hablaron con ella para brindarle todo su apoyo.

¿Qué le dijo Alejandro Estrada tras ver llorar a Alexa? | Foto: Canal RCN

De este modo, Alejandro Estrada la apoyó, aconsejándola que mantenga la calma a raíz de este complicado momento por el que está atravesando a nivel emocional:

“Fuerza, yo sé que frustra mucho, pero tranquila, eres una mujer muy fuerte. Sé que hay cosas que se salen de las manos de la misma casa. Eso es parte del juego.

