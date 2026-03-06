Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Orgullo colombiano! Mamá Luz de Buen Día, Colombia, llegó a Washington para dar a conocer su sazón

Mamá Luz, de Buen Día, Colombia, llegó hasta Washington para compartir su sazón y dejar en alto el sabor de la gastronomía colombiana.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Mamá Luz llegó hasta Washington para representar al país con su sazón. (Fotos: NTN24 y Canal RCN)

Mamá Luz, quien hace parte de Buen Día, Colombia del Canal RCN, llenó de orgullo a los colombianos al representar al país en Washington, Estados Unidos, con su tradicional sazón. ¿Cuál fue el motivo de su visita?

¿Por qué llegó Mamá Luz, de Buen Día, Colombia, a Washington?

El pasado mes de enero, Mamá Luz, integrante del programa Buen Día, Colombia, recibió una invitación especial de la Embajada de Colombia en Estados Unidos para viajar a Washington y representar al país en una actividad gastronómica.

Mamá Luz representó a Colombia en Washington
Mamá Luz realizando su tradicional plato Cabeza de Gato en Washington. (Foto: NTN24)

Allí, junto a otras cocineras tradicionales, tuvo la oportunidad de compartir sus recetas en una masterclass, así como las historias de vida y de comunidad que hay detrás de cada preparación.

El evento, denominado Conmemoración de las mujeres latinoamericanas, reunió a diplomáticos colombianos ante la OEA, así como a representantes diplomáticos acreditados en Estados Unidos, quienes pudieron conocer y disfrutar de la riqueza de la gastronomía y la tradición cultural del país.

¿Por qué fue escogida Mamá Luz para esta actividad en Washington?

Andrea Alarcón, organizadora del evento, reveló a NTN24 que Mamá Luz fue elegida gracias a su trayectoria y experiencia como cocinera tradicional.

Destacó que su humildad, su empeño por dar a conocer su sazón, incluso al montar un restaurante cerca de la Cancillería, y su liderazgo comunitario, apoyando a otras mujeres mientras promueve la cocina caribeña, fueron aspectos clave para que fuera seleccionada para esta enriquecedora experiencia.

En esta semana nos va a ofrecer una cena y en la cena trae una mermelada que es hecha por mujeres madres cabeza de familia. Entonces, detrás de cada comida hay una historia y eso nos parece muy rico de la historia de ella también", dijo.

Mamá Luz representó a Colombia en Washington con su sazón
Mamá Luz relató emocionada su labor en Washington. (Foto: NTN24)

¿Qué plato preparó Mamá Luz en la actividad que se llevó a cabo en Washington?

Durante la actividad realizada en Washington, Mamá Luz preparó un plato típico colombiano conocido como 'Cabeza de gato', una receta tradicional del Caribe.

Este plato consiste en una especie de masa hecha principalmente con plátano maduro y queso, que se cocina hasta obtener una textura suave y un sabor dulce y salado muy característico de la región.

Además, la cocinera también deleitó a los asistentes con un 'Ceviche playero', una preparación fresca a base de mariscos, limón, cebolla y otros ingredientes propios de la cocina costera.

Este plato logró cautivar a los invitados que participaron en la actividad, quienes pudieron disfrutar de una muestra auténtica de la gastronomía colombiana.

