La Barbie Colombia impactó al mostrar cómo luce tras procedimiento estético: ¿qué se hizo?

Tatiana Murillo, más conocida como La Barbie Colombia, causó impresión al mostrar la apariencia de su rostro a pocos días de realizarse procedimiento.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Tatiana Murillo posando a la cámara.
La Barbie Colombia mostró avances de su procedimiento estético. Foto | Canal RCN.

Tatiana Murillo, mejor conocida como 'La Barbie colombiana', recientemente captó la atención en redes sociales tras revelar los impactantes resultados del procedimiento que se realizó en su rostro.

¿Cómo quedó la barbie colombiana tras realizarse operación en su rostro?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida influencer acumula miles de seguidores, apareció nuevamente para mostrar los avances de la recuperación del procedimiento estético que se hizo para mejorar visiblemente la apariencia del contorno de sus ojos.

"La idea era que se me vieran los ojos más grandes, pero yo creo que no voy a poder cerrarlos, miren, Dios mío, voy a dormir así, ay niñas medio ojo abierto para vigilar a mi enemigo", dijo la mujer en tono de broma.

De acuerdo con la exaspirante de La casa de los famosos Colombia para su tercera temporada, sostuvo una conversación con su doctora para saber si el aspecto de sus ojos estaba bien, por lo que la especialista y encargada de hacer la intervención le aseguró que era normal teniendo en cuenta que los ojos aún están inflamados.

¿Cómo se llama el procedimiento estético que se hizo 'La Barbie colombiana' en el rostro?

Así mismo, la influenciadora aseguró que, aunque por ahora no parezca, los resultados de este procedimiento estético prometen ser increíbles, además de presumir las gafas con las que oculta sus ojos.

Tatiana Murillo posando a la cámara.
Así quedó La Barbie Colombiana tras procedimiento estético. Foto | Canal RCN.

"Lo bueno, es miren, tengo unas gafas poderosas, que me quedan divinas y me permiten seguir la vida normal", afirmó.

En la grabación que Tatiana expuso cómo se ve su rostro tras la intervención, se puede observar con lujo de detalle cómo sus párpados tienen suturas y a su vez pequeños pedazos de cinta para cubrir las h3ridas.

Cabe señalar que, la blefaroplastia es una cirugía que se realiza en los párpados para retirar el exceso de piel, grasa o músculo que puede acumularse en esta zona del rostro. Este procedimiento puede hacerse tanto en los párpados superiores como en los inferiores.

Por ahora, La Barbie continúa en reposo para poder apreciar cuanto antes los resultados de esta nueva c1rugía con la que promete lucir un rostro con mejor apariencia.

Tatiana Murillo posando a la cámara.
La Barbie Colombiana mostró cómo quedó tras procedimiento en el rostro. Foto | Canal RCN.
