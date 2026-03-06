Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Integrante del equipo de Jhonny Rivera quedó atrapado en un ascensor durante su gira en Europa

El cantante Jhonny Rivera registró el minuto a minuto de cómo se vivió este momento de angustia en plena gira.

Laura Camila Ibarra
Jhonny Rivera en el programa Yo José Gabriel.
El difícil momento que vivió integrante del equipo de trabajo de Jhonny Rivera. Todos los detalles en el primer comentario.

Jhonny Rivera, quien aparece con frecuencia en redes sociales para mostrar detalles de su vida cotidiana, recientemente acaparó la atención al revelar el angustioso momento que vivió uno de los integrantes de su equipo de trabajo en medio de la gira que lleva a cabo por Europa.

¿Qué le pasó al integrante del grupo de trabajo de Jhonny Rivera?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido cantante acumula millones de seguidores, causó impresión al contar que un joven de su equipo se quedó atrapado al interior de un ascensor.

"Oigan si saben pues que Julián se quedó encerrado, Julián es el que trabaja con nosotros en toda la logística, se quedó encerrado, una hora ahí, al principio lo acompañaron todos, después se abrieron", señaló.

En medio de su relato, Rivera dio a conocer que por ahora, lo que se sabía es que ya iba en camino un técnico para poder solucionar este inconveniente.

Segundos después, el cantante de música popular se acercó al sitio para comprobar que Julián se encontraba bien, por lo que decidió interrogarlo para saber si estaba respirando bien y si, en medio de todo, estaba tranquilo.

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra.
Jhonny Rivera reveló el angustioso momento que vivió un integrante de su equipo de trabajo. Foto | Canal RCN.

Luego, el intérprete aseguró sentirse tranquilo, sobre todo porque Julián no es una persona que sea claustrofóbica, es decir, alguien con miedo a permanecer en espacios cerrados y estrechos.

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre el incidente que vivió uno de los integrantes de su equipo de trabajo?

Tras casi una hora y 20 minutos después de que el joven se quedará atrapado al interior del ascensor, Rivera hizo el respectivo registro de cómo su rescate, dejando ver la cara emoción y tranquilidad, pues fueron minutos de angustia los que vivió su empleado.

Así mismo, aprovechó para interrogarlo y preguntarle cómo vivió este difícil momento. Por su parte, Julián dio a conocer que pasados varios minutos se empezó a preguntar si en realidad lo sacarían de ese lugar, sin embargo, afirmó que, afortunadamente se considera una persona calmada, lo cual le permitió no entrar en pánico en ningún instante.

