¿Nataly Umaña le expresó su apoyo a Alejandro Estrada? Video genera debate

Nataly Umaña, exesposa de Alejandro Estrada, participante de La casa de los famosos Colombia le habría expresado su apoyo al actor en medio de un reciente video en sus redes.

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¿Nataly Umaña está apoyando a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Alejandro Estrada ha estado en el foco en las últimas semanas por su participación en La casa de los famosos Colombia 3 en donde su personalidad y forma de ser ha despertado amores y odios.

El actor precisamente, en la último posicionamiento previo a la salida de Yuli Ruiz fue uno de los más atacados por sus compañeros.

Asimismo, su ruptura con Yuli Ruiz dio bastante de qué hablar, y más con las declaraciones recientes de la modelo antioqueña tras su salida del reality del Canal RCN.

En medio de esta polémica que vive Estrada, Nataly Umaña sorprendió al compartir un video de reflexión en su cuenta de Instagram.

Nataly Umaña dejó curioso video en medio de polémica de Alejandro Estrada y Yuli. (Fotos Canal RCN)

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¿Cuál fue la reflexión que dejó Nataly Umaña en medio de polémica de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz?

Nataly Umaña aparece junto a una fogata en donde empieza a hablar de la felicidad y cómo se logra esta sin querer caerle bien a todo el mundo y pensar en el qué dirán.

Con el tiempo entendí que la verdadera felicidad no es demostrarle nada a nadie.

La actriz hace una reflexión desde la psicología en donde habla sobre la auto regulación emocional y cómo se puede lograr esa estabilidad de emociones.

Porque cuando tu mente está en calma y tu corazón en coherencia, la paz deja de depender del mundo y empieza a depender de ti.



Aunque Umaña no lo menciona directamente, sus palabras y el tono utilizado fueron suficientes para que los usuarios empezaran a sacar conclusiones y hasta asociar con Alejandro Estrada, quien ha sido criticado a lo largo del reality por su personalidad.

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Por otra parte, muchos internautas han señalado que la actriz ha vuelto a reactivar sus redes sociales por estos días cuando el actor ha estado en el foco mediático por lo que pasa en La casa de los famosos Colombia.

Hasta el momento Nataly solo se ha referido una vez de manera directa a la participación de Estrada en el reality y esa vez fue por unas declaraciones suyas en su línea de la vida.