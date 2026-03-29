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Así reaccionó Yuli Ruiz al alto porcentaje de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia

Yuli Ruiz no dudó en dejar ver su reacción al alto porcentaje que recibió Alejandro Estrada, tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Yuli Ruiz reaccionó al gran porcentaje en apoyo a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Yuli Ruiz reaccionó al gran porcentaje en apoyo a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

En la noche de este domingo 29 de marzo se vivió una sorprendente eliminación tras confirmarse la salida de Yuli Ruiz, quien se convirtió en la catorceava eliminada de La casa de los famosos Colombia.

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Sin duda, esta salida sorprendió no solo a los participantes, quienes se mostraban seguros de su permanencia en la competencia, sino también a la propia paisa, quien incluso había dejado un objeto personal de alto valor dentro de la casa, esperando por su regreso.

Yuli Ruiz no dudó en reaccionar ante su eliminación y, especialmente, al enterarse de que su expareja, Alejandro Estrada, fue el participante con el porcentaje más alto de la gala.

¿Cuál fue la reacción de Yuli Ruiz ante el alto porcentaje de Alejandro Estrada?

Al momento de salir de la casa y encontrarse con los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, Yuli pudo conocer detalles de las votaciones.

Cabe resaltar que el orden de ingreso a la casa no corresponde a los porcentajes obtenidos, por lo que los participantes desconocen quién lidera realmente las votaciones.

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Yuli aseguró que estaba confiada en que regresaría a la competencia, lo que hizo aún más impactante para ella el momento de su eliminación.

Yuli Ruiz no dudó en dejar ver su reacción al alto porcentaje que recibió Alejandro Estrada
Yuli Ruiz no dudó en dejar ver su reacción al alto porcentaje que recibió Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue la reacción de Alejandro Estrada ante la sorprendente salida de Yuli Ruiz?

Por su parte, Alejandro Estrada fue el participante con el mayor número de votos, aunque fue el último en ingresar nuevamente a la casa, lo que aumentó la tensión tanto entre sus compañeros como entre los televidentes.

La eliminación quedó centrada entre él y su expareja, generando aún más expectativa por el desenlace.

Al confirmarse la salida de Yuli, el actor también mostró su sorpresa ante la decisión del público, especialmente porque en ocasiones anteriores ella había logrado altos porcentajes que la posicionaban como una de las participantes fuertes del reality.

A pesar de que su relación terminó semanas atrás y de que no estaban en los mejores términos, tras las acusaciones que Yuli había hecho en su contra, Alejandro no ocultó su tristeza. Al regresar a la casa, se mostró afectado e incluso lloró, lo que llamó la atención de sus compañeros.

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La situación generó un momento tenso cuando Alejandro decidió ayudar a recoger las pertenencias de Yuli. En ese momento, Karola reaccionó molesta y arremetió contra él, asegurando que era el más feliz con la salida de la paisa y pidiéndole que dejara de llorar, calificando su actitud como hipócrita.

Alejandro Estrada lloró tras la salida de Yuli Ruiz
Alejandro Estrada lloró tras la salida de Yuli Ruiz. (Foto Canal RCN)
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