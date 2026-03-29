Manuela QM volvió con Blessd tras rumores de infidelidad: esta es la foto que lo confirma

Después de varios días de especulación, la creadora de contenido Manuela QM puso fin a los rumores y confirmó que retomó su relación con Blessd, padre de su hijo.

La noticia llega tras semanas en las que la pareja estuvo en el centro de la conversación digital, luego de que surgieran versiones sobre una posible ruptura relacionada con rumores de infidelidad.

Manuela QM confirma su regreso con Blessd y pone fin a los rumores (Foto Rodrigo Varela / AFP)

¿Cómo confirmó Manuela QM que regresó con Blessd?

La confirmación llegó a través de una publicación en redes sociales que rápidamente captó la atención de los seguidores. Manuela compartió una fotografía en la que aparece junto al cantante, dejando claro que están nuevamente juntos.

En la imagen, ambos se ven sentados en lo que sería el backstage del estadio Atanasio Girardot, en Medellín, escenario donde Blessd cumplió uno de sus mayores sueños al presentarse ante miles de personas en su ciudad natal.

Lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó la foto. La influencer escribió: “mi compañero”, una frase breve pero contundente que muchos interpretaron como la confirmación definitiva de su reconciliación.

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La presencia de Manuela en este momento clave para el artista también fue vista como una señal de apoyo, especialmente después de los momentos difíciles que atravesaron como pareja.

Cabe recordar que la relación había generado dudas entre los seguidores, luego de que Manuela dejara de seguir al cantante en redes sociales y eliminara algunas fotos juntos, lo que aumentó las especulaciones sobre una posible separación.

¿Qué publicó Blessd de Manuela?

Horas antes de la publicación de Manuela, Blessd ya había compartido algunas pistas. El cantante publicó un carrusel de imágenes del concierto, en el que agradeció a quienes hicieron posible ese importante logro en su carrera.

Entre esas fotos, incluyó una en la que aparece junto a Manuela, tomándola de la mano mientras ella sonríe. Aunque muchos seguidores interpretaron esta imagen como una señal de reconciliación, varios preferían esperar una confirmación directa por parte de la influencer.

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Finalmente, con la publicación de Manuela, se disiparon las dudas. La pareja dejó claro que continúa junta y que atraviesa una nueva etapa, ahora también marcada por la llegada de su primer hijo en común.

La confirmación generó múltiples reacciones en redes sociales, donde los seguidores celebraron el regreso de la relación y destacaron que, pese a las dificultades recientes, ambos decidieron seguir adelante juntos.