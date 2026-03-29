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Yeferson Cossio fue expulsado de vuelo tras broma y enfrentaría acciones legales: ¿qué pasó?

Yeferson Cossio fue expulsado de un vuelo tras una broma que generó polémica y posibles acciones legales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Yeferson Cossio fue expulsado de un vuelo por broma y enfrentaría acciones legales
Yeferson Cossio fue expulsado de un vuelo por broma y enfrentaría acciones legales (Foto IA) (Foto Canal RCN)

El creador de contenido Yeferson Cossio vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por un incidente ocurrido durante un vuelo internacional que terminó con su expulsión de la aeronave y posibles consecuencias legales.

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¿Qué broma hizo Yeferson Cossio en un avión?

De acuerdo con un comunicado oficial de Avianca, el influencer habría realizado una broma dentro de un avión que terminó generando preocupación por la seguridad del vuelo.

Según lo informado por la aerolínea, Cossio utilizó un artefacto que generó un olor químico mientras se encontraba grabando para documentar las reacciones de los pasajeros. Esta situación habría provocado incomodidad dentro de la cabina, teniendo en cuenta que se trata de un espacio completamente cerrado.

Avianca confirmó que, como consecuencia de este hecho, se cancelaron sus trayectos de regreso en la ruta Bogotá - Madrid, correspondiente al pasado 11 de marzo.

Polémica con Yeferson Cossio: lo expulsan de un vuelo y Avianca tomaría acciones legales
Polémica con Yeferson Cossio: lo expulsan de un vuelo y Avianca tomaría acciones legales (Foto Canal RCN)

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Además, la compañía aseguró que interpondrá acciones legales, argumentando que la broma comprometió tanto la experiencia de los pasajeros como la operación del personal a bordo.

La aerolínea también explicó que el incidente ocurrió mientras el avión sobrevolaba el Océano Atlántico, lo que hacía imposible realizar una parada de emergencia debido a la distancia con el aeropuerto más cercano.

Asimismo, recordaron que las aeronaves cuentan con sistemas de presurización que recirculan el aire en toda la cabina, lo que pudo amplificar el impacto del olor liberado.

En medio de la situación, Avianca reiteró la importancia de fortalecer las normas frente a pasajeros disruptivos y solicitó al Congreso de la República avanzar en iniciativas que permitan endurecer las sanciones en este tipo de casos.

¿Qué ha respondido Yeferson Cossio sobre el comunicado de Avianca?

Hasta el momento, Yeferson Cossio no se ha pronunciado públicamente frente al comunicado emitido por la aerolínea ni sobre las posibles acciones legales que podría enfrentar tras lo ocurrido.

Sin embargo, en redes sociales, el tema ha generado una fuerte ola de reacciones. Muchos usuarios cuestionaron el comportamiento del influencer y comenzaron a lanzar comentarios ofensivos contra él, catalogándolo como “pesado” e “inmaduro” por realizar este tipo de bromas en un espacio cerrado.

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Otros internautas también señalaron que este tipo de acciones podrían haber afectado a los pasajeros, especialmente en un vuelo de más de 11 horas, donde cualquier situación fuera de lo común puede generar preocupación.

Por ahora, el caso continúa generando debate en plataformas digitales, mientras se espera si el creador de contenido decide dar su versión sobre lo sucedido.

Broma en pleno vuelo le pasa factura a Yeferson Cossio: fue expulsado y habría acciones legales
Broma en pleno vuelo le pasa factura a Yeferson Cossio: fue expulsado y habría acciones legales (Foto Canal RCN)
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