Una destacada actriz colombiana, que hizo parte del elenco de Enfermeras, dio el “sí” y lo presumió con orgullo y felicidad en redes sociales.

¿Quién es la actriz de Enfemeras que se casó?

Se trata de María Manuela Gómez, quien interpretó a Valentina en la producción colombiana que actualmente puedes ver en la app de RCN y nuestra pantalla principal.

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La confirmación llegó con un video que hizo público la actriz en su cuenta de Instagram, donde suma más de 200 mil seguidores.

María Manuela Gómez interpretó a Valentina, la hija mayor de María Clara, en Enfermeras.

“Mr. & Mrs. Bureau”, escribió María Manuela junto a un video en el que camina y canta de la mano de su nuevo esposo para luego darse un gran beso.

En unas fotos posteriores, la actriz presumió lo feliz que estaba con el paso dado en su vida y destacó con orgullo “recién casados”.



El video compartido por ella se llenó de “likes” y muchos comentarios en poco tiempo. Un usuario, incluso, de forma graciosa le preguntó si María Clara le había dado permiso de casarse. Cabe destacar que, en Enfermeras, María Manuela interpretó a Valentina, la hija mayor de María Clara, personificada por Diana Hoyos.

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“Hermosossss, Dios los bendiga”, “Dios les bendiga esa unión tan hermosa”, “Felicitaciones Manu y Gabriel. Que sean muchos años de felicidad”, “Felicidadesssss y muchas bendiciones”, “divinos”.

¿De qué trata Enfermeras, la producción en la que actuó María Manuela Gómez?

María Manuela Gómez saltó a la fama a nivel nacional gracias a su personaje en Enfermeras, una producción que relata la vida de un grupo de enfermeras y médicos que deben lidiar con sus propios problemas personales, mientras tratan de salvar vidas en el Hospital Santa Rosa.

La producción es protagonizada por Diana Hoyos y Sebastián Carvajal, pero también cuenta con las destacadas actuaciones de Viña Machado, Julián Trujillo, Luciano D’Alessandro, Majida Issa, Tatiana Ariza, Andrés Suárez, Lucho Velasco, Nina Caicedo, por mencionar algunos.

Nina Caicedo, Sebastián Carvajal, Diana Hoyos y Julián Trujillo hicieron parte del elenco de Enfermeras.

Esta serie, que se ha transmitido en otros países, contó con cuatro temporadas y en su momento logró altos niveles de rating. En la actualidad, puedes disfrutar de verla de nuevo en la pantalla principal de RCN y nuestra app.

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Enfermeras suma en su haber varios galardones en los Premios India Catalina, entre ellos, ‘Mejor actriz protagónica de telenovela o serie’ por Diana Hoyos y ‘Mejor talento favorito del público’ por Sebastián Carvajal. Viña Machado y Lucho Velasco también sumaron reconocimientos por su impecable trabajo en la producción.