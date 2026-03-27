En las últimas horas, el nombre de Manuela Gómez se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ser recientemente eliminada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, la eliminación de Manuela ha generado una gran variedad de reacciones por parte de los televidentes y, también, por parte de las celebridades con las que convivió varias semanas con quienes vivió múltiples acontecimientos.

Por este motivo, la creadora de contenido digital se pronunció mediante una entrevista acerca de la decisión que tomará con Juan Pablo Restrepo acerca de si volverá con él o no.

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¿Qué dijo Manuela Gómez acerca de retomar su relación con Juan Pablo Restrepo?

En la mañana de este 27 de marzo, Manuela Gómez fue una de las invitadas al programa matutino de Buen Día, Colombia, en donde los presentadores le preguntaron acerca de su paso en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Esto djo Manuela Gómez tras decisión de Juan Pablo Restrepo. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, los presentadores aprovecharon la oportunidad para preguntarle a Manuela acerca de qué planes tendrá para el futuro al enfrentarse a la realidad y, también, sobre la decisión que tomará acerca de su relación con Juan Pablo Restrepo.

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Recordemos que, durante una sección de congelados, Juan Pablo fue al programa junto a la hija que tiene con Manuela en donde le entregó un anillo y le preguntó a la famosa: “piénselo”. Tras esta decisión, la influenciadora reveló lo que ha pesando luego de esta propuesta:

“¿Se casa o no Manuela?, Yo no he pensado en eso, no he tenido tiempo. Yo estaba enfocada en el juego. Apenas llevo pocas horas, quiero recuperar lo que quiero hacer. Él es un buen papá, yo quiero regresar a ver cómo fue todo, pues son muchas cosas. Necesitamos un tiempo los dos solos”

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¿Cómo fue la visita de Juan Pablo Restrepo en La casa de los famosos Colombia?

¿Cómo fue el paso de Manuela Gómez en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

Uno de los momentos que más resonados ha sido mediante las redes sociales se trata acerca de cuando Juan Pablo Restrepo le entregó a Manuela Gómez un anillo, haciéndole una inesperada propuesta de matrimonio.

Con base en esto, los internautas se han mantenido bajo la expectativa de la decisión que tomará más adelante Manuela cuando se reencuentre con Juan Pablo.