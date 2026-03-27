Desde hace varios meses, una gran variedad de internautas se ha pronunciado mediante las redes sociales tras el complicado momento por el que ha estado atravesando Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez desde que se confirmó su fallecimiento.

El artista quien dejó un importante legado en el género de la música popular colombiana perdió la vida a causa de un accidente aéreo el pasado 10 de enero en Paipa, Boyacá.

Tras dos meses del desafortunado hecho, los seguidores de Yeison han estado pendientes acerca de cómo ha enfrentado su ausencia Sonia Restrepo, su esposa, quien se convirtió en una de las personas más importantes de su vida.

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¿Cómo luce en la actualidad Sonia Restrepo tras dos meses del fallecimiento de Yeison Jiménez?

Es clave mencionar que Sonia Restrepo ha demostrado que es reservada en sus redes sociales, pues, prefiere mantener en privado todos detalles acerca de su vida personal, en especial por la crianza que les dio a sus hijos.

Así reapareció Sonia Reestrepo en redes sociales. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Lina Jiménez, una de las hermanas de Yeison Jiménez compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 600 mil seguidores, en donde les cuenta a sus seguidores varios acontecimientos de lo que ha sido en su vida cotidiana.

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Así también, miles de internautas se sorprendieron al ver cómo luce en la actualidad Sonia Restrepo, pues, a pesar de su ausencia, se refleja que está mucho mejor.

¿Se ha pronunciado Sonia Restrepo tras lo ocurrido con Yeison Jiménez? | Foto: CanaL RCN

¿Qué cambios ha tenido Sonia Restrepo en la actualidad tras dos meses del fallecimiento de Yeison Jiménez?

En la reciente publicación que se compartió de Sonia Restrepo, se evidencia que estaba con varios allegados, pues estaba con Diego Menjura, la hermana de Yeison Jiménez y otras personas con quienes disfrutó de un matrimonio.

Sin duda, en varias de las fotografías se refleja que Sonia a pesar de atravesar por un complicado momento a nivel emocional, ha tenido la oportunidad de tener el incondicional apoyo de sus allegados, quienes la han acompañado en la difícil pérdida por la que ha estado atravesando y, también, a sus hijos, quienes son una de las personas más importantes en su vida.