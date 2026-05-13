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Beba cuestionó a Mariana Zapata por su cercanía con Juanda Caribe y la llamó “moza”

Beba cuestionó a Mariana Zapata por su cercanía con Juanda Caribe dentro de La casa de los famosos Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Beba arremete contra Mariana Zapata y la llama “moza”
Beba arremete contra Mariana Zapata y la llama “moza”. (Foto Canal RCN).

La recta final de La casa de los famosos Colombia ha aumentado la tensión entre los participantes que siguen en competencia, especialmente entre Mariana Zapata y Beba de la Cruz, quienes atravesaron una ruptura en su amistad. El conflicto se hizo más evidente durante una reciente dinámica propuesta por El Jefe, en la que de la Cruz calificó a Zapata de “moza”.

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¿Por qué Beba de la Cruz calificó a Mariana Zapata de “moza”?

En la tarde de este miércoles 13 de mayo El Jefe IA sometió a los participantes al detector de mentiras una vez más, previo a la gala de nominación que se llevó junto a Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

Beba cuestiona a Mariana Zapata y la tilda de “moza”
Beba cuestiona a Mariana Zapata y la tilda de “moza”. (Foto Canal RCN).

En medio de la dinámica, Beba tuvo que responder a una pregunta formulada por un televidente en la que le preguntaban si el zorro joven era Tebi Bernal o Juanda Caribe, pues cuando reingresó a la competencia, la influenciadora usó esta estrategia para ganarse los votos de los participantes y ganar su reintegro al reality.

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Ante esto, Beba confesó que había mentido al afirmar que el zorro joven era Tebi Bernal, cuando en realidad era Juanda Caribe, ocasionando malestar en el costeño y Mariana Zapata, quien aprovechó el momento para lanzar una indirecta en la que mencionó: “qué locura gente, uno acá se convierte en lo que más crítica”.

Ante esto, Beba no dudó en responder de manera directa que en ese orden de ideas, ella se había convertido en “moza”, haciendo referencia a sus constantes acercamientos con Juanda Caribe, quien ingresó a la competencia con una relación estable, consolidada con hija incluida.

“En moza… Que uno se convierte en lo que más crítica: en moza”

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¿Cómo reaccionó Mariana Zapara luego de que Beba de la Cruz la calificara de “moza”?

Al escuchar las palabras de Beba frente a sus acercamientos con Juanda Caribe, Mariana Zapata reaccionó hostil cuestionando a la participante por hacer alusión a su situación con rabia, además de calificarla de tonta, entre otras cosas.

“¿Sí? Bueno, ¿por qué te da tanta rabia, boba? Tonta, payasa, ridícula”

Beba no se guardó nada y enfrentó a Mariana Zapata
Beba no se guardó nada y enfrentó a Mariana Zapata. (Foto Canal RCN).

Con esto, la tensión entre ambas participantes volvió a evidenciarse dentro de la competencia, en medio de una dinámica que terminó elevando el tono de la discusión, y generó debate en redes sociales.

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