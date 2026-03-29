¿Luisa Castro y Westcol terminaron? Videos en redes desatan rumores

El concierto de Blessd en el estadio Atanasio Girardot no solo dio de qué hablar por su puesta en escena y lista de invitados, sino también por varios momentos captados fuera del escenario.

Entre ellos, los protagonizados por Luisa Castro y Westcol, quienes desataron rumores de una posible crisis en su relación.

Videos de Luisa Castro y Westcol desatan rumores de ruptura (Foto freepik) (Foto Arturo Holmes / AFP)

¿Por qué las redes creen que Luisa Castro y Westcol terminaron?

Durante el evento, varios asistentes grabaron a la pareja en diferentes momentos, y los clips rápidamente se hicieron virales.

En ellos, Luisa y Westcol aparecen en el mismo espacio, pero sin interactuar entre sí, lo que llamó la atención de los usuarios.

En las imágenes, ambos se ven separados, cada uno concentrado en su entorno, sin gestos de cercanía o complicidad. Esta actitud fue interpretada por muchos como señal de incomodidad o distanciamiento.

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Las reacciones no tardaron en llegar. En redes sociales comenzaron a circular comentarios y memes en los que se burlaban de la situación, calificando a la pareja como “aburrida” e incluso comparando su actitud con relaciones sin química.

Algunos usuarios también aseguraron que la falta de fotos juntos durante el evento reforzaba la idea de un posible problema entre ellos.

Además, surgieron teorías más contundentes, en las que se afirmaba que podrían haber terminado su relación.

Otros comentarios, en cambio, apuntaban directamente a Luisa, cuestionando sus sentimientos hacia el streamer y sugiriendo que su relación estaría motivada por interés, lo que generó debate entre los seguidores.

¿Qué hizo Kris R en el concierto de Blessd?

Otro de los momentos que avivó la conversación fue la presentación de Kris R durante el concierto. En medio de una de sus canciones junto a Blessd, el artista interpretó una estrofa en la que menciona a Westcol y a su expareja, Aida Victoria Merlano.

Kris R cantó la canción donde confirma infidelidad de Westcol a Aida Victoria Merlano (Foto Tommaso Boddi / AFP) (Foto Canal RCN)

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En lugar de cantar directamente esa parte, Kris R decidió dejar que el público coreara la frase, repitiendo el momento en varias ocasiones con todo el estadio. Tras esto, el cantante aclaró que no había sido él quien dijo la frase, marcando distancia frente al contenido de la letra.

En redes sociales, varios usuarios relacionaron este episodio con la actitud de Luisa durante el concierto, señalando que la mención a la ex de su pareja podría haber generado incomodidad. Aunque no hay confirmación de esta versión, la coincidencia entre ambos momentos alimentó las especulaciones.

Hasta ahora, ni Luisa Castro ni Westcol se han pronunciado sobre los rumores, mientras que los videos siguen circulando y generando todo tipo de interpretaciones entre los seguidores.