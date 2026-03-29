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Kris R desata revuelo con foto junto a Karina García: “todo lo que soñé”

Kris R compartió una foto con Karina García que desató reacciones y confirmó su momento sentimental.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Kris R desata revuelo con foto junto a Karina García: “todo lo que soñé”
Kris R desata revuelo con foto junto a Karina García: “todo lo que soñé” (foto Canal RCN)

El cantante Kris R y la creadora de contenido Karina García siguen siendo protagonistas en redes sociales, donde su relación continúa generando conversación entre los usuarios.

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En esta ocasión, fue una publicación del artista la que desató todo tipo de reacciones, luego de compartir un momento íntimo junto a su pareja que muchos interpretaron como una clara muestra de lo enamorado que está.

Kris R presume a Karina García y desata furor: “todo lo que soñé”
Kris R presume a Karina García y desata furor: “todo lo que soñé” (Foto Canal RCN)

¿Qué foto subió Kris R con Karina García?

Kris R publicó una imagen en la que aparece tomado de la mano con Karina García en lo que sería el backstage del estadio Atanasio Girardot, en Medellín.

Este momento se dio en el marco del concierto de Blessd, donde el artista fue uno de los invitados especiales en la presentación.

La fotografía estuvo acompañada por una canción cuya letra sugiere que Karina es “todo lo que alguna vez soñó”, lo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

El gesto fue interpretado como una declaración pública de sus sentimientos, generando una ola de comentarios positivos hacia la pareja.

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En redes sociales, muchos usuarios destacaron lo felices que se ven juntos, especialmente Karina, a quien han visto disfrutar de esta nueva etapa sentimental.

La relación parece atravesar un momento estable, algo que también se ha reflejado en las apariciones públicas que han tenido recientemente.

¿Cuál es la foto de Karina García y Kris R que dio de qué hablar?

Otro de los momentos que generó conversación fue un video grabado durante la celebración del cumpleaños número cinco de Valentino, el hijo menor de Karina García. La fiesta, que se realizó en una piscina, reunió a familiares y personas cercanas.

En una de las fotos y videos que circularon en redes, se observa a Karina cargando al menor, mientras Kris R aparece a su lado compartiendo con él y dándole una paleta. La escena fue interpretada por muchos como una muestra de cercanía y unión familiar.

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Según la narración del video, Valentino se habría lastimado mientras jugaba y Karina y Kris R lo estaban consolando.

Los comentarios no se hicieron esperar: algunos usuarios elogiaron la dinámica entre ellos y resaltaron la conexión que el cantante parece tener con los hijos de la influencer. Incluso, en tono de broma, varios señalaron que estaría asumiendo un rol de padrastro dentro de la familia.

Romántica foto de Kris R con Karina García causa revuelo en redes
Romántica foto de Kris R con Karina García causa revuelo en redes (Foto Canal RCN)

Cabe mencionar que Kris R también mantiene una buena relación con Isabella, la hija mayor de Karina, con quien ha compartido contenido en redes sociales, incluyendo videos en TikTok que han generado interacción entre los seguidores.

Sin embargo, algunas opiniones en redes han sido divididas, ya que ciertos usuarios han hecho comentarios comparativos entre la madre y la hija que han generado debate. A pesar de esto, la pareja continúa compartiendo momentos juntos, consolidándose como una de las más comentadas en el entorno digital.

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