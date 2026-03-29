El mundo del cine y la televisión atraviesa un momento de luto tras confirmarse la muerte de una reconocida actriz recordada por su amplia trayectoria en producciones tanto de la pantalla grande como de la televisión.

La noticia de su fallecimiento ha generado múltiples reacciones entre seguidores y colegas, quienes destacan su legado artístico y su versatilidad como intérprete a lo largo de varias décadas.

¿Quién era la famosa actriz que falleció?

Mary Beth Hurt fue una destacada actriz estadounidense con una carrera consolidada en cine, televisión y teatro.

A lo largo de los años, participó en importantes producciones que la posicionaron como una figura respetada en la industria.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran películas como Interiores, donde compartió pantalla con Diane Keaton, y El mundo según Garp, en la que actuó junto a Robin Williams y Glenn Close.

Asimismo, tuvo un papel en la película de terror El exorcismo de Emily Rose, donde interpretó a la jueza Brewster, un personaje clave dentro de la historia.

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Su carrera también incluyó participaciones en diversas producciones televisivas como La ley y el orden, así como en otros proyectos como Young Adult, Sin rastros y Change in the Air.

En total, acumuló más de 50 créditos actorales, consolidando una trayectoria marcada por la constancia y el talento.

Falleció Mary Beth Hurt, reconocida actriz de cine y televisión (Foto freepik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Mary Beth Hurt?

La noticia fue confirmada por su hija, Molly Schrader, quien informó que la actriz falleció en la mañana del sábado 28 de marzo.

Según detalló, la causa de su muerte fue el Alzheimer, enfermedad que padecía desde hace un tiempo.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, su familia también compartió un mensaje en el que recordaron a la actriz no solo por su carrera, sino por su rol en la vida personal de quienes la rodeaban.

En el texto, la describieron como una mujer que asumió cada faceta de su vida con entrega y carácter.

"Ella era actriz, esposa, hermana, madre, tía, amiga, y desempeñó todos esos roles con gracia y una bondadosa intensidad".

Aunque su partida ha generado tristeza, sus seres cercanos expresaron que encuentran consuelo en saber que ya no está sufriendo y que descansa en paz.

"Aunque todos estamos de luto, nos reconforta saber que ya no sufre y que se ha reunido con sus hermanas en paz"

El legado de Mary Beth Hurt queda marcado en cada una de sus interpretaciones, así como en el recuerdo de quienes siguieron su carrera y valoraron su aporte al cine y la televisión.