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Así reaccionó Kris R al fuerte reclamo que le hizo Karina García en pleno aeropuerto: “me mentiste”

Karina García causó revuelo en redes tras protagonizar un inesperado reclamo a Kris R que generó cientos de reacciones.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karina García y Kris R causaron furor tras recrear viral de la paisa.
Kris R no aguantó la risa tras reclamo de Karina García. (Fotos: Canal RCN)

Karina García recreó uno de sus audios más virales y volvió a causar sensación en redes sociales junto a su pareja, el cantante de trap Kris R, que se interpretó como un reclamo.

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¿Qué audio recrearon Karina García y Kris R en redes sociales?

La influenciadora paisa compartió un video en el que aparece junto al artista mientras ambos se encontraban en un aeropuerto.

En el video, Karina comenzó a interpretar su famoso audio como si estuviera ocurriendo en ese momento.

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En el video se escucha a Karina decir: “Mírame a los ojos, Cris… dijiste que conmigo te sentías como nunca, o sea que me mentiste”.

Karina García y Kris R causaron furor tras recrear viral de la paisa.
Kris R no aguantó la risa tras reclamo de Karina García. (Foto: Canal RCN)

Posteriormente, Kris R responde: “No, yo nunca te he mentido”, mientras Karina continúa diciendo: “Mírame a los ojos, no mire el piso”.

Luego de unos segundos de silencio, ella vuelve a insistir: “Dígamelo…”, y el cantante termina respondiendo: “Que contigo me he sentido como nunca”.

Sin embargo, más allá del audio, lo que realmente llamó la atención de muchos usuarios fueron las reacciones y los gestos de ambos mientras realizaban en medio de recreación que se escucha como un reclamo de Karina a su pareja.

¿Cómo reaccionaron los seguidores tras reclamo de Karina García a Kris R?

En la parte final del video, Kris R no pudo ocultar la risa y terminó interrumpiendo la recreación del audio. Después de esto, sorprendió al acercarse a Karina García para darle un abrazo.

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Como era de esperarse, el video rápidamente se llenó de “me gusta” y comentarios por parte de los usuarios, quienes no pararon de opinar sobre la relación que han construido Karina García y Kris R.

Karina García y Kris R causaron furor tras recrear viral de la paisa.
Kris R no aguantó la risa tras reclamo de Karina García. (Fotos: Canal RCN)

Y es que como bien se conoce, la relación entre Karina García y Kris R se hizo pública luego de que comenzaran a circular varios videos de ambos compartiendo juntos durante uno de los conciertos de Bad Bunny en Medellín.

Desde entonces, los dos han sido vistos compartiendo diferentes momentos en redes sociales y asistiendo juntos a varios eventos relacionados con la carrera musical del artista.

 

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