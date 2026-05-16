Mamá de Yina Calderón muestra cómo cicatrizó su rostro tras meses del grave accidente en moto

Merly Ome, madre de Yina Calderón, reapareció en redes sociales para mostrar cómo ha evolucionado la cicatrización de su rostro, meses después del grave accidente de moto que sufrió. En las imágenes compartidas se evidencia el proceso de recuperación que ha tenido con el paso del tiempo, lo que generó reacciones entre los seguidores de la familia.

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¿Cómo luce el rostro de la mamá de Yina Calderón tras meses de su accidente en moto?

Luego de varios meses de haber sufrido un aparatoso accidente mientras aprendía a manejar motocicleta, Merly Ome mostró a sus seguidores cómo se encuentra actualmente su rostro.

Revela cómo cicatrizó su rostro la mamá de Yina Calderón tras meses del accidente. (Foto Canal RCN).

La madre de Yina Calderón explicó que durante este tiempo se ha sometido a un tratamiento con plasma para mejorar el aspecto de las cicatrices que le dejó la caída. En su publicación, enseñó su evolución y aseguró que su piel luce mucho más recuperada y con menos rastros del fuerte impacto.

“Estoy preparando la piel; me ha servido bastante para el accidente que tuve… eso me rellenó todo esto (la piel). El plasma es lo mejor”,expresó mientras enseñaba su rostro por medio de un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Desde entonces, ha seguido compartiendo cómo avanza su recuperación y ha mostrado que, con el paso del tiempo y el tratamiento, su rostro ha ido mejorando de forma visible.

¿Cómo fue el aparatoso accidente que tuvo Merly Ome en moto meses atrás?

El hecho ocurrió la noche del viernes 11 de julio de 2025, cuando durante una de sus prácticas perdió el control de la moto por un descuido y terminó cayendo al suelo.

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Como resultado, presentó varias lesiones, siendo la zona del rostro la más afectada. En la oreja izquierda le tuvieron que poner once puntos de sutura, además de rasguños en los brazos.

En ese momento, la propia Merly mostró lo sucedido en redes sociales y relató lo ocurrido: “Miren, estoy practicando moto y miren cómo me volví, me rayé toda. Mire acá, once puntos en la oreja; arriba y abajo”.