La Segura explotó contra el ex de Aida Victoria Merlano y lanzó fuerte opinión: “Más que ese perro”

La Segurarecientemente sorprendió al opinar sobre la situación que vive Aida Victoria Merlanocon su expareja Juan David Tejada, conocido en redes sociales como “El Agropecuario”.

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¿Qué dijo La Segura sobre la situación de Aida Victoria Merlano?

La influenciadora caleña realizó recientemente un live en el que respondió varias preguntas de sus seguidores y aprovechó para hablar sobre lo ocurrido entre Aida Victoria y el empresario.

Todo esto ocurrió luego de que Aida Victoria regresara al país y contara en redes sociales que recibió una inesperada visita por parte de ICBF, la entidad encargada de proteger los derechos de los niños en Colombia.

Según explicó la creadora de contenido barranquillera, la visita se habría dado tras una denuncia por parte de su expareja relacionada con un presunto abandono del menor.

La Segura defendió a Aida Victoria y cuestionó al papá de su hijo. (Foto: Canal RCN)

Posteriormente, Aida Victoria decidió romper el silencio y habló públicamente sobre cómo ocurrió en esa visita. Después de esto, Juan David Tejada compartió un comunicado explicando su versión de los hechos y las razones de lo sucedido.

Frente a esta situación, La Segura decidió pronunciarse y hablar sobre la fortuna que, según ella, tiene Aida Victoria al contar con varias personas que ayudan en el cuidado de su hijo.

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La influenciadora aseguró que, por lo que ha visto en redes sociales, las personas cercanas a Aida han estado mucho más presentes con el bebé que el propio papá.

“Más, que ese perro, que a los tres días se perdió”, expresó La Segura durante la transmisión en vivo.

¿Qué más opinó La Segura sobre el cuidado del hijo de Aida Victoria Merlano?

Durante el live, La Segura también mencionó que, para ella, el niño no pudo haber quedado en mejores manos, haciendo referencia al mejor amigo de Aida Victoria y a las personas que hacen parte de su red de apoyo, es decir sus nanas.

La Segura defendió a Aida Victoria y cuestionó al papá de su hijo. (Foto: Canal RCN)

“Ella se fue a trabajar y a luchar por el futuro de su hijo”, comentó durante la conversación con sus seguidores.

La Segura también expresó que nunca se habría imaginado que el bebé se pudiera quedar con el papá, aunque segundos después prefirió retractarse y aseguró que mejor no hablaría más sobre ese tema.

Finalmente, mencionó el tema relacionado con la cuota monetaria del menor y aseguró que esa situación le generaba mucha rabia.