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¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido comediante frente a su hogar: ¿qué se sabe?

Se confirmó el desafortunado fallecimiento de reconocido comediante en las últimas horas tras inesperado hecho frente a su casa.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido comediante frente a su hogar: ¿qué se sabe?
¿Quién fue el reconocido comediante que falleció? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el mundo de la televisión se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de reconocido comediante y conductor de televisión, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento internacional y, también, por parte de sus seguidores, quienes lo admiraron a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

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¿Quién fue el reconocido comediante que falleció en las últimas horas?

El nombre de Manolo Rojas se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo de la comedia, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido comediante frente a su hogar: ¿qué se sabe?
Así se confirmó el fallecimiento de Manolo Rojas. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por parte de Jaime Rojas, hermano de Manolo, quien le expresó a medios internacionales como ‘América Noticias’ que falleció en las últimas horas.

Así también, la cuenta oficial de Instagram de la Presidencia de Perú en la que cuentan con más de 276 mil seguidores se pronunció tras el desafortunado momento por el que está atravesando la familia del comediante, allegados y, también, resaltaron su gran habilidad en el campo artístico a lo largo de su amplia trayectoria profesional:

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“La Presidencia de la República del Perú expresa sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de Manolo Rojas, destacado comediante peruano que, con su talento y carisma, llevó alegría a miles de hogares. Nos solidarizamos con su familia, amigos y seguidores en este difícil momento”, expresó la Presidencia de Perú.

¿Cuál fue la causa por la que falleció el comediante Manolo Rojas?

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido comediante frente a su hogar: ¿qué se sabe?
¿Cuál fue la causa por la que falleció Manolo Rojas? | Foto: Freepik

Desde que se confirmó el desafortunado fallecimiento de Manolo Rojas, una gran variedad de internautas se ha preguntado cuál fue la causa por la que falleció.

Tal como lo expresaron medios de comunicación peruanos, se evidencia que el pasado 27 de marzo el comediante Manolo Rojas perdió el conocimiento repentinamente frente a su vivienda.

Con base en esto, Manolo fue remitido de urgencia en un vehículo, pero luego, falleció a causa de un paro cardiaco, tal como lo explicaron en varios medios internacionales como La República, en donde salió a la luz un video de los últimos momentos que vivió el comediante.

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