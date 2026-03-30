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Yuli Ruiz rompió el silencio sobre Alejandro Estrada tras salir de La casa de los famosos

Yuli Ruiz le hizo inesperada confesión a Carla Giraldo tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yuli Ruiz habló tras salir de La casa de los famosos
Yuli Ruiz se sinceró con Carla Giraldo. (Fotos Canal RCN)

La modelo Yuli Ruiz se despidió de La casa de los famosos Colombia 3 en la gala del 29 de marzo tras obtener el menor porcentaje de votos del público.

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¿Cuál fue la confesión que Yuli Ruiz le hizo a Carla Giraldo tras salir de La casa de los famosos Colombia 3?

Yuli Ruiz se llevó el 11,17% de los votos y con eso tuvo que decirle adiós a la competencia en donde se dio a conocer ante Colombia y el mundo.

La modelo se mostró bastante triste por su eliminación, asegurando que se sentía confiada al ver con las personas que estaba en la placa de nominados.

Precisamente, tras su eliminación, fue Carla Giraldo la persona que recogió sus primeras declaraciones, bromeándole con el tema de los supuestos 'bots' que tenía desde su ingreso al reality.

- Venga para acá, ¿se le acabaron los bots? - No sé, tal vez sí, porque imagínate.

Yuli le confesó a Carla que se sentía demasiado sorprendida y que en sus cuentas nunca llegó a pensar que saldría de la competencia. Asimismo, habló sobre Alejandro Estrada.

Dios mío, qué locura, no me lo esperaba, estoy en shock.

Cómo reaccionó Alejandro Estrada a la eliminación de Yuli Ruiz
Yuli Ruiz habló sobre Alejandro Estrada tras su salida de La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)

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¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre Alejandro Estrada tras salir de La casa de los famosos Colombia 3?

Como era de esperarse, Carla Giraldo aprovechó el momento para indagarle a Yuli Ruiz sobre su relación amorosa y ruptura con Alejandro Estrada: "¿Por qué terminó con Alejandro antes del cine?".

La modelo antioqueña aseguró que fueron dos razones las que la motivaron a terminar su relación con el actor.

Según comentó, la principal razón fue porque sentía que supuestamente él la manipulaba en la relación con base en el juego y dinámica de la competencia.

Por dos cosas que pesaban mucho, la manipulación que sentía cuando estaba jugando con él.

Lo otro que contó Yuli sobre otro aspecto que dañó su relación con Alejandro Estrada fue al parecer una actitud brusca que él tuvo con ella: "Me jaló las manos y fue con fuerza".

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¿Cómo fue la despedida de Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada quedaron juntos en la sala de eliminación y por ende fue el actor quien estuvo con la modelo previo a su salida.

Aunque las cosas entre ambos terminaron de mala manera y hasta se estaba empezando a consolidar una aparente rivalidad, el actor decidió despedirse de ella con un gran abrazo y palabras de consolación.

Asimismo, la modelo antioqueña aprovechó para pedirle a Alejandro que la ayudara a alistar su maleta y también le deseó suerte en lo que queda de competencia.

¿Cuál es la historia de Yuli Ruiz y Alejandro Estrada?
Así fue la despedida de Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia. (Foto del Canal RCN)
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