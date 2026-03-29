Alejandro Estrada y Yuli Ruiz, participantes de La casa de los famosos Colombia 3, son la clara muestra que del amor al odio solo hay un paso y esto lo han demostrado en los últimos días tras su idilio de amor semans atrás.

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¿Nataly Umaña reaccionó a situación de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 3?

El actor y la modelo fueron una de las primeras parejas dentro de La casa de los famosos Colombia 3, en donde dieron rienda suelta a la química y atracción que sentían.

Durante varias semanas ambos protagonizaron infinidad de momentos de amor y cariño en donde a pesar de sus dudas y miedos decidieron intentar tener una relación sentimental en el reality.

Sin embargo, de un momento para otro todo ese amor se empezó a convertir en diferencias y desacuerdos que fueron deteriorando su relación, hasta el punto que esta terminó y ahora hay una especie de rivalidad entre ambos en donde las pullas e indirecta son una constante.

Esta polémica no ha pasado por desapercibido dentro del reality ni tampoco fuera de este en donde internautas y seguidores de ambos debaten, asimismo, en las últimas horas un video de Nataly Umaña, la exesposa de Alejandro Estrada ha empezado a llamar la atención.

Nataly Umaña y su video en medio de polémica de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz. (Foto Canal RCN)

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¿Cuál fue el video que publicó Nataly Umaña en medio de polémica de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 3?

Aunque Nataly Umaña se ha mostrado ajena a la participación de su exesposo en el reality del Canal RCN, en su momento reaccionó a unas declaraciones suyas dentro de la competencia.

No obstante, algunos de sus mensajes en redes y publicaciones para muchos de sus seguidores han sido tomadas como claras indirectas para Estrada.

Precisamente, Nataly compartió un video en la jornada del 29 de marzo en el que se mostraba haciendo lypsinc de una curiosa canción con frases como: "Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente?", "Excusa, siempre fue así. Ahora está peor" o "¿por qué no quiero nada con la gente?".

En el pie de foto de la publicación la actriz intentó explicar que quiso sumarse a una tendencia, pero dejó en duda a sus seguidores: "Yo no sé, el verdadero yo no sé".



Como era de esperarse para algunos internautas este video y la letra de la canción que usó la actriz no es casualidad y más por la polémica que vive Alejandro Estrada en el reality con Yuli Ruiz.

Cabe recordar que, Nataly Umaña, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, protagonizó junto a Alejandro uno de los momentos más recordados del reality cuando el actor ingresó a la casa estudio a devolverle el anillo de compromiso luego que ella se metiera con otro participante, Miguel Melfi.

Por eso, ahora que los papeles se han invertido al estar él dentro del reality y ella afuera, muchos han vuelto a debatir sobre lo que pasó en el matrimonio de ambos al conocer más a Estrada y tras su relación con Yuli Ruiz.