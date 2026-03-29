Han pasado casi tres meses desde el fallecimiento del artista Yeison Jiménez y su nombre no ha parado de ser tema de conversación en redes y en las últimas horas lo ha sido por un detalle que le dieron a su esposa, Sonia Restrepo.

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¿Cuál fue el emotivo regalo que le dieron a Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez?

En los últimos días salieron a la luz unas fotografías que dejaron ver a Sonia Restrepo en un evento social en compañía de su cuñada Lina Jiménez.

Estas imágenes sorprendieron a muchos, ya que Sonia se ha mantenido alejada de las redes sociales y de cualquier evento público tras el fallecimiento de Yeison Jiménez.

Este evento fue el matrimonio de uno de los mejores amigos de Yeison Jiménez, el empresario César García, quien era bastante cercano a Sonia y a su familia.

El empresario en medio del evento a modo de agradecimiento a su amistad con Yeison y Sonia quiso rendirle un homenaje y tener un bonito detalle con la viuda del artista.

Amigo de Yeison Jiménez le dio regalo a Sonia Restrepo en su honor. (Foto Canal RCN).

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¿Cómo reaccionó Sonia Restrepo al regalo que recibió por parte de amigo de Yeison Jiménez?

El empresario decidió rendirle un homenaje a su 'hijo' en medio de su boda y ante la mirada de los cientos de invitados para entregarle un cuadro a Sonia Restrepo.

César le dedicó unas palabras a la viuda del artista, a quien le dedicó palabras de apoyo por todo lo que ha tenido que vivir en estos últimos meses tras la muerte de su pareja y papá de sus hijos.

Tras esto, César García le quitó una manta a un cuadro que le mandó a hacer especialmente a ella con una foto del cantante Yeison Jiménez en el que aparece vestido de blanco y con una de sus manos tocando su sombrero. Este cuadro tiene unos apliques brillantes que lo hacen más llamativo.

Sonia quien escuchó con gran atención las palabras del empresario mientras las lágrimas invadían su rostro al ver la obra de arte no se pudo contener y con un gran abrazo a García le dejó ver su agradecimiento.

Luego de esto, Sonia no dudó en tocar el cuadro con gran cariño y emotividad, demostrando así su amor eterno hacia Yeison Jiménez.

¿Quién es César García y por qué era tan importante para Yeison Jiménez y su familia?

César García es un reconocido empresario y caballista, precisamente, es conocido en el el gremio equino, siendo considerado como uno de los más expertos en este mundo que tanto amaba el cantante Yeison Jiménez.

Según contó el mismo artista en entrevistas, César fue como un segundo padre para él y también la persona que más le enseñó del mundo caballista, además, siempre fue cercano a su familia, compartiendo varios cumpleaños y fechas especiales.

El empresario en sus redes sociales se mostró devastado el 10 de enero cuando se confirmó el fallecimiento del cantante de música popular, asegurando que había perdido a uno de sus 'hijos'.

De ahí, que la viuda de Yeison Jiménez y su hermana Lina Jiménez hayan sido invitadas a su boda.