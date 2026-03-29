Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Amigo de Yeison Jiménez sorprendió a Sonia Restrepo con especial regalo: así reaccionó

Salió video a la luz que dejó ver el momento en que Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, recibió el especial detalle.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Sonia Restrepo recibió regalo en honor a Yeison Jiménez
Sonia Restrepo se mostró conmovida con el detalle que le dieron en honor a Yeison Jiménez. (AFP: Raul Arboleda y Freepik)

Han pasado casi tres meses desde el fallecimiento del artista Yeison Jiménez y su nombre no ha parado de ser tema de conversación en redes y en las últimas horas lo ha sido por un detalle que le dieron a su esposa, Sonia Restrepo.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el emotivo regalo que le dieron a Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez?

En los últimos días salieron a la luz unas fotografías que dejaron ver a Sonia Restrepo en un evento social en compañía de su cuñada Lina Jiménez.

Estas imágenes sorprendieron a muchos, ya que Sonia se ha mantenido alejada de las redes sociales y de cualquier evento público tras el fallecimiento de Yeison Jiménez.

Este evento fue el matrimonio de uno de los mejores amigos de Yeison Jiménez, el empresario César García, quien era bastante cercano a Sonia y a su familia.

El empresario en medio del evento a modo de agradecimiento a su amistad con Yeison y Sonia quiso rendirle un homenaje y tener un bonito detalle con la viuda del artista.

Hermana de Yeison Jiménez hace emotiva petición que conmueve a sus fans
Amigo de Yeison Jiménez le dio regalo a Sonia Restrepo en su honor. (Foto Canal RCN).

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Sonia Restrepo al regalo que recibió por parte de amigo de Yeison Jiménez?

El empresario decidió rendirle un homenaje a su 'hijo' en medio de su boda y ante la mirada de los cientos de invitados para entregarle un cuadro a Sonia Restrepo.

César le dedicó unas palabras a la viuda del artista, a quien le dedicó palabras de apoyo por todo lo que ha tenido que vivir en estos últimos meses tras la muerte de su pareja y papá de sus hijos.

Tras esto, César García le quitó una manta a un cuadro que le mandó a hacer especialmente a ella con una foto del cantante Yeison Jiménez en el que aparece vestido de blanco y con una de sus manos tocando su sombrero. Este cuadro tiene unos apliques brillantes que lo hacen más llamativo.

Sonia quien escuchó con gran atención las palabras del empresario mientras las lágrimas invadían su rostro al ver la obra de arte no se pudo contener y con un gran abrazo a García le dejó ver su agradecimiento.

Luego de esto, Sonia no dudó en tocar el cuadro con gran cariño y emotividad, demostrando así su amor eterno hacia Yeison Jiménez.

Artículos relacionados

 

¿Quién es César García y por qué era tan importante para Yeison Jiménez y su familia?

César García es un reconocido empresario y caballista, precisamente, es conocido en el el gremio equino, siendo considerado como uno de los más expertos en este mundo que tanto amaba el cantante Yeison Jiménez.

Según contó el mismo artista en entrevistas, César fue como un segundo padre para él y también la persona que más le enseñó del mundo caballista, además, siempre fue cercano a su familia, compartiendo varios cumpleaños y fechas especiales.

El empresario en sus redes sociales se mostró devastado el 10 de enero cuando se confirmó el fallecimiento del cantante de música popular, asegurando que había perdido a uno de sus 'hijos'.

De ahí, que la viuda de Yeison Jiménez y su hermana Lina Jiménez hayan sido invitadas a su boda.

Yeison Jiménez en el Megaland.
Yeison Jiménez y su amistad con César García. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Kris R desata revuelo con foto junto a Karina García: “todo lo que soñé” Karina García

Kris R desata revuelo con foto junto a Karina García: “todo lo que soñé”

Kris R compartió una foto con Karina García que desató reacciones y confirmó su momento sentimental.

Reencuentro de Manuela Gómez y su hija Manuela Gómez

Así fue el emotivo reencuentro de Manuela Gómez con su hija tras salir de La casa de los famosos

Manuela Gómez tuvo su anhelado reencuentro con su hija Samantha tras su paso por La casa de los famosos Colombia 3.

¿Manuela QM y Blessd regresaron? Foto juntos enciende rumores de reconciliación Blessd

¿Manuela QM y Blessd regresaron? Foto juntos desata rumores de reconciliación

Una foto de Manuela QM y Blessd juntos desató rumores de reconciliación entre sus seguidores.

Lo más superlike

Falleció reconocida actriz de "El exorcismo de Emily Rose" Talento internacional

¡Duelo en el cine! Falleció actriz de El exorcismo de Emily Rose: esto se sabe

Falleció reconocida actriz de cine y TV tras padecer Alzheimer, dejando un legado en múltiples producciones.

J Balvin causó preocupación en redes al lanzarse de un tobogán de colores J Balvin

J Balvin se lanzó de tobogán de colores y generó preocupación, ¿fue el mismo donde murió una joven?

Valentino Lázaro le confiesa a Alejandro Estrada si le gusta La casa de los famosos

¿Valentino Lázaro le gusta Alejandro Estrada? Esto confesó el bailarín en La casa de los famosos

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé Dulce María

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé

Kika Nieto reveló que casi padece de ortorexia Salud

¿Qué es la ortorexia, el trastorno que confesó casi desarrollar Kika Nieto?