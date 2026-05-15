Juliana Calderón se pronunció sobre la denuncia de Juan David Tejada a Aida Victoria Merlano: “Hablando del hijo”

Juliana Calderón opinó sobre la nueva polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, conocido como El rey de los agropecuarios.

Juliana Calderón dijo que Aida Victoria Merlano no tiene más contenido que hablar del exmarido. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dijo Juliana Calderón sobre la polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

La hermana de Yina dijo que a la barranquillera hay que dejarla tranquila ya que no ha aprendido a mantener su vida personal en privado.

Para Juliana, Aida no tiene más contenido que dar que el de hablar mal de su exmarido y poner en boca de todos el nombre de su hijo Emiliano. Según la abogada, Merlano salió del reality para seguir viviendo de la controversia.

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¿Por qué fue la denuncia de Juan David Tejada a Aida Victoria Merlano?

Aida Victoria realizó un live en el que habló sobre la denuncia que le interpuso Juan David, lo que conllevó a la visita del Bienestar Familiar para constatar los señalamientos.

En su transmisión, la influenciadora aseguró que su hijo cuenta con dos niñeras y que se siente bien con ambas, además de mostrar la calidad y cantidad de alimentos que le compra a Emiliano, con el fin de demostrar que no le falta nada.

Según ella, las responsabilidades que hoy enfrenta deberían ser compartidas con El Agropecuario.

Por su parte, Tejada publicó un comunicado en el que explicó que la denuncia surgió porque no le estaban permitiendo ver a su hijo mientras Aida se encontraba fuera del país.

Para él, no es justo que terceras personas impongan condiciones sobre la relación que mantiene con Emiliano, ya que ha demostrado ser un padre presente que responde por lo que le corresponde según la ley.

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También manifestó que no busca convertir su vida privada en espectáculo, pero que no permitirá que Aida utilice el nombre de su hijo para alimentar polémicas mediáticas.

El creador de contenido reafirmó que seguirá defendiendo su rol como padre en las instancias legales.

Para él, es innecesario que Merlano exponga su vida familiar, y aseguró que interpondrá denuncias cada vez que lo considere necesario.

Su postura busca proteger tanto su imagen como la de Emiliano, evitando que el niño se convierta en el centro de controversias públicas.