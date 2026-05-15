Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón se pronunció sobre la denuncia de Juan David Tejada a Aida Victoria Merlano: “Hablando del hijo”

Juliana Calderón opinó sobre la denuncia de Juan David Tejada, diciendo que Aida Victoria expone innecesariamente la vida de su hijo.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juliana Calderón opinó sobre la denuncia de Juan David Tejada.
Juliana Calderón opinó sobre la denuncia de Juan David Tejada a Aida Victoria Merlano. (Fotos: Canal RCN)

Juliana Calderón opinó sobre la nueva polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, conocido como El rey de los agropecuarios.

Juliana Calderón dijo que Aida Victoria Merlano.
Juliana Calderón dijo que Aida Victoria Merlano no tiene más contenido que hablar del exmarido. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre la polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

La hermana de Yina dijo que a la barranquillera hay que dejarla tranquila ya que no ha aprendido a mantener su vida personal en privado.

Para Juliana, Aida no tiene más contenido que dar que el de hablar mal de su exmarido y poner en boca de todos el nombre de su hijo Emiliano. Según la abogada, Merlano salió del reality para seguir viviendo de la controversia.

Artículos relacionados

¿Por qué fue la denuncia de Juan David Tejada a Aida Victoria Merlano?

Aida Victoria realizó un live en el que habló sobre la denuncia que le interpuso Juan David, lo que conllevó a la visita del Bienestar Familiar para constatar los señalamientos.

En su transmisión, la influenciadora aseguró que su hijo cuenta con dos niñeras y que se siente bien con ambas, además de mostrar la calidad y cantidad de alimentos que le compra a Emiliano, con el fin de demostrar que no le falta nada.

Según ella, las responsabilidades que hoy enfrenta deberían ser compartidas con El Agropecuario.

Por su parte, Tejada publicó un comunicado en el que explicó que la denuncia surgió porque no le estaban permitiendo ver a su hijo mientras Aida se encontraba fuera del país.

Para él, no es justo que terceras personas impongan condiciones sobre la relación que mantiene con Emiliano, ya que ha demostrado ser un padre presente que responde por lo que le corresponde según la ley.

Artículos relacionados

También manifestó que no busca convertir su vida privada en espectáculo, pero que no permitirá que Aida utilice el nombre de su hijo para alimentar polémicas mediáticas.

El creador de contenido reafirmó que seguirá defendiendo su rol como padre en las instancias legales.

Para él, es innecesario que Merlano exponga su vida familiar, y aseguró que interpondrá denuncias cada vez que lo considere necesario.

Su postura busca proteger tanto su imagen como la de Emiliano, evitando que el niño se convierta en el centro de controversias públicas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Beba le hizo escena de celos a Alejandro Estrada La casa de los famosos

Beba le hizo escena de celos a Alejandro Estrada en La casa de los famosos: esta fue la razón

Beba se sinceró con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3 y le hizo fuerte escena de celos.

Revelan los resultados del procedimiento estético de Sheila Gándara Juanda Caribe

Sheila Gándara impacta con resultados de su intervención estética: se confirmó lo que se hizo

Se reveló el resultado del procedimiento estético que se hizo Sheila Gándara: estos son los retoques que se hizo.

Aida Victoria Merlano lanza indirecta en redes Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano lanza indirecta a quienes dicen que sus discursos son de inteligencia articial

Aida Victoria Merlano rompió el silencio y respondió a señalamientos sobre el uso de inteligencia artificial en sus discursos.

Lo más superlike

¡Vuelve Pa’ Quererte! La novela que enamoró a Colombia regresa a Canal RCN Producciones RCN

Pa’ Quererte regresa a las pantallas de Canal RCN: ponte al día antes de la nueva temporada

Pa’ Quererte regresa a Canal RCN para que los televidentes se pongan al día antes de la llegada de su segunda temporada.

Murió actriz y cantante francesa que protagonizó mediático caso en los años 70 Talento internacional

Murió reconocida actriz y cantante que protagonizó uno de los casos más polémicos de Hollywood

Sonia Restrepo se mostró conmovida en homenaje a Yeison Jiménez en Premios Nuestra Tierra 2026 Yeison Jiménez

Sonia Restrepo se mostró conmovida durante homenaje a Yeison Jiménez en Premios Nuestra Tierra 2026

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles? Caterin Escobar

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles?