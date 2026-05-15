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Violeta Bergonzi lanzó controversial opinión sobre Alejandro Estrada y causó revuelo: ¿qué dijo?

Violeta Bergonzi rompió el silencio para referirse a lo que percibió de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Violeta Bergonzi y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Violeta Bergonzi lanzó comentario sobre Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

Violeta Bergonzi, quien hace un par de días se convirtió en la primera invitada VIP de La casa de los famosos Colombia, sorprendió en las últimas horas al lanzar controversial comentario sobre Alejandro Estrada, palabras que causaron revuelo entre los seguidores del programa.

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¿Qué dijo Violeta Bergonzi sobre Alejandro Estrada?

Las polémicas declaraciones de la reconocida presentadora se dieron en medio de una entrevista que concedió para un podcast, espacio en el que habló sin tapujos sobre varias situaciones específicas de su paso por la competencia, una de ellas y que fue motivo de conversación, fue la participación de Alejandro Estrada.

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Y es que, de acuerdo con Bergonzi y teniendo en cuenta las actitudes que notó al interior de la casa, la estrategia del actor mostrarse como una persona tranquila con el fin de ganarse la confianza de sus compañeros.

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"Entonces pum, se gana el cariño de Mariana ahí y como yo te apoyo, yo te creo a ti, estoy para ustedes, soy sabio, dejen que los niños vengan a mí, entonces está jugando ese papel de sabiduría, de reconocer los errores, obviamente he visto un par como tú en la vida, picarón", señaló la presentadora.

Violeta Bergonzi en La casa de los famosos Colombia.
Violeta Bergonzi habló del juego de Alejandro Estrada . Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la polémica opinión de Violeta Bergonzi sobre Alejandro Estrada?

Según lo comentó la MasterChef Celebrity 2025, aunque entiende perfectamente que esto es parte de su juego, sí cuestionó ciertas actitudes,

"El qué pensó, que yo no lo estaba escuchando, yo dije qué put4s, acabas de llorar, acabamos de abrazarnos". Además de recordar cómo en su momento se mostró agradecido de que enviaran al programa personas como ella.

Cabe recordar que, la visita de Violeta se dio la semana pasada y definitivamente llegó para revolucionar la casa, pues con su humor picante y estilo directo para decir lo que piensa, lanzó varias pullitas y puso a temblar a más de uno con sus comentarios.

Violeta Bergonzi y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Violeta Bergonzi sobre Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

Por su parte, el fiel público del formato, se mostró en su momento emocionado por su visita, pues muchos coincidieron en que generó bastante contenido y dijo todo aquello que nadie se había atrevido a mencionar.

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