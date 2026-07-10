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Famosa actriz rompió el silencio sobre su separación y aclaró los rumores de infidelidad, ¿qué dijo?

La actriz respondió a las versiones que surgieron tras su separación y aclaró varios rumores sobre su matrimonio.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Margaret Qualley sobre su separación con Jack Antonoff
Margaret Qualley habló de su separación con Jack Antonoff y aclaró qué pasó. (Foto: Freepik)

La actriz Margaret Qualley decidió pronunciarse luego de que en los últimos días se conociera su separación del productor musical Jack Antonoff, con quien estuvo casada durante casi tres años.

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¿Qué dijo Margaret Qualley sobre su separación con Jack Antonoff?

Tras la noticia comenzaron a circular diferentes versiones sobre las razones que habrían provocado el final de la relación, motivo por el que el equipo de la artista emitió un comunicado aclarando lo ocurrido.

El comunicado desmintió algunas de las versiones que empezaron a difundirse sobre la ruptura y pidió respeto por la privacidad de ambos durante este momento.

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La respuesta de la actriz llegó luego de que varios medios estadounidenses publicaran versiones que señalaban supuestos problemas de confianza dentro del matrimonio e incluso una presunta infidelidad.

Frente a esos comentarios, el equipo de Margaret Qualley aseguró que esa información no corresponde a la realidad.

Margaret Qualley sobre su separación con Jack Antonoff
Margaret Qualley habló de su separación con Jack Antonoff y aclaró qué pasó. (Foto: AFP)

En el comunicado afirmó que las versiones sobre la relación son completamente falsas y dejó claro que la separación no estuvo relacionada con engaños ni con situaciones de falta de confianza.

Además, explicó que entre los dos continúa existiendo cariño y respeto, al tiempo que pidió que las personas no den credibilidad a fuentes que realmente no conocen a la pareja.

Hasta el momento, Jack Antonoff no se ha pronunciado sobre el final de su matrimonio.

¿Cómo fue la historia de amor entre Margaret Qualley y Jack Antonoff?

La recordada actriz que protagonizó la película de ‘La Sustancia’ y Jack Antonoff comenzaron su relación en 2021, cuando fueron vistos juntos por primera vez en Brooklyn.

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Meses después hicieron oficial su romance durante la ceremonia de los AFI Awards en marzo de 2022.

Margaret Qualley sobre su separación con Jack Antonoff
Margaret Qualley habló de su separación con Jack Antonoff y aclaró qué pasó. (Foto: AFP)

Ese mismo año anunciaron su compromiso y en agosto de 2023 celebraron su matrimonio en Nueva Jersey, a la que asistieron varios famosos reconocidas como Taylor Swift, Lana Del Rey, Channing Tatum y Zoë Kravitz.

La noticia de la separación se conoció recientemente y fue confirmada por medios estadounidenses. Algunas publicaciones señalan que la actriz habría tomado la decisión de poner fin al matrimonio.

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