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Laura Tobón reveló el difícil momento que vive durante su embarazo y explicó qué le está pasando

Laura Tobón sorprendió con las confesiones que hizo sobre su segundo embarazo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Laura Tobón contó lo difícil que ha sido su segundo embarazo
Laura Tobón habló de su segundo embarazo y confesó los cambios que más la han afectado. (Foto: AFP y Freepik)

Laura Tobónsorprendió al contar detalles de lo que ha sido su segundo embarazo y reveló los cambios que ha experimentado y lo difícil que ha sido esta nueva etapa.

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¿Qué cambios ha tenido Laura Tobón en su segundo embarazo?

La presentadora y modelo que en junio confirmó que está esperando a su segundo hijo, compartió un video en el que habló sin filtro situaciones que no vivió cuando estaba embarazada de Lucca y que ahora hacen parte de su día a día.

Laura explicó que este embarazo ha sido completamente diferente al primero y que incluso ha tenido que modificar varias de sus rutinas debido a los síntomas que ha presentado.

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Uno de los aspectos que mencionó fue que, a diferencia de su primer embarazo, ahora sí ha sufrido náuseas. Contó que en varias ocasiones ha tenido que detener lo que está haciendo porque necesita vomitar, algo que nunca experimentó cuando esperaba a Lucca.

También reveló que desarrolló una intolerancia a algunos olores, especialmente a los perfumes masculinos. Según explicó, su esposo Álvaro ya no puede usar fragancias porque el olor le genera malestar.

Laura Tobón contó lo difícil que ha sido su segundo embarazo
Laura Tobón habló de su segundo embarazo y confesó los cambios que más la han afectado. (Foto: AFP )

Laura Tobón también comentó que en esta oportunidad se siente mucho más consciente de todo lo que ocurre durante el embarazo.

Incluso confesó que en algunos momentos siente culpa porque no siempre puede compartir con Lucca como quisiera, ya que muchas veces necesita descansar para recuperar energías.

¿Qué confesó Laura Tobón sobre su segundo embarazo?

La presentadora recordó además que uno de los síntomas que sí ha repetido en ambos embarazos es la hinchazón en los pies. Explicó que incluso volvió a cambiar de talla de zapatos a talla 43.

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Laura Tobón también contó que ha desarrollado alergias a varias cosas. Entre ellas mencionó que ahora estornuda cuando está cerca de Patacón, su perro de toda la vida.

Otro detalle que llamó la atención fue cuando explicó que con frecuencia olvida lo que iba a hacer o hacia dónde se dirigía.

El tierno momento entre Laura Tobón y su hijo que derritió a sus seguidores

Finalmente, expresó que desde ahora siente un amor muy especial por el bebé que viene en camino y aseguró que su corazón se ha extendido para amar no solo a Lucca, sino también al nuevo integrante de la familia.

Tras compartir el video, varios aseguraron que, por los síntomas que describió, el bebé que espera podría ser una niña.

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