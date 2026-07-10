El nombre del reconocido futbolista uruguayo Luis Suárez se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por compartir una sorprendente predicción por el próximo partido de Suiza y Argentina en el Mundial 2026.

Así también, los hinchas del fútbol han generado una gran variedad de opiniones por la predicción que hizo Luis Suárez, quien fue una de las figuras más representativas de la Selección de Uruguay, hace varios años.

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¿Cuál fue la predicción que hizo Luis Suárez sobre el próximo partido de Argentina y Suiza?

En los últimos días, una gran variedad de internautas ha generado todo tipo de opiniones en las redes sociales acerca de la eliminación de la Selección Colombia con el equipo de Suiza en la tanda de penaltis.

Esto dijo Luis Suárez sobre el próximo partido del Mundial 2026. | AFP: Evaristo Sa

Por esta razón, el futbolista Luis Suárez ha generado todo tipo de reacciones por un video que salió a la luz en las redes sociales acerca de cuál será el resultado entre la Selección de Argentina y Suiza, expresando las siguientes palabras en el video:

“Mi predicción entre el próximo partido, será la Selección de Argentina como ganadora”, agregó Luis Suárez.

Con respecto a esta predicción, los internautas han generado todo tipo de reacciones, al recordar no solo el importante legado que dejó Luis Suárez a lo largo de su amplia trayectoria profesional, sino también, por adquirir importantes reconocimientos con la Selección de Uruguay.

¿Cuándo se llevará a cabo el partido entre la Selección de Suiza y Argentina?

A medida que ha transcurrido el Mundial 2026, los hinchas del fútbol se han encontrado bajo la expectativa acerca de cuáles equipos clasificarán a la Semifinal.

¿Cuándo serán los próximos partidos del Mundial 2026? | AFP: Al Bello

Por el momento, los equipos que ya se clasificaron a la Semifinal son España y Francia, quienes se enfrentarán el próximo martes 14 de julio.

Así también, los internautas se han encontrado bajo la expectativa sobre el próximo partido que se llevará a cabo entre la Selección de Suiza y Argentina, el sábado 11 de julio en el horario de las 8:00 p.m.

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