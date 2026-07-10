En las últimas horas, el nombre de Camila Jiménez se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras compartir unas emotivas palabras al recordar a su padre, el reconocido cantante Yeison Jiménez.

Así también, los internautas se han sorprendido con la fotografía que compartió Camila en sus redes, al recordar a su padre, quien dejó un importante legado en la música popular.

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¿Cuál fue el emotivo mensaje que dejó Camila Jiménez en sus redes al recordar a Yeison Jiménez?

Esta publicación compartió Camila Jiménez en sus redes. | Foto: Canal RCN

Tras varios meses del fallecimiento de Yeison Jiménez en medio de un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, los internautas se han encontrado bajo la expectativa acerca de lo que han compartido sus familiares mediante sus redes sociales.

Recientemente, Camila Jiménez compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 686 mil seguidores, una emotiva fotografía en la que recordó a su padre y expresó las siguientes palabras:

“Papá, hoy se cumplen 6 meses donde ya no estás físicamente, pero sigues presente en mi corazón y en cada uno de mis pensamientos. Te extraño muchísimo. Siempre voy a estar agradecida por todo lo que hiciste por mí, por mis hermanos y por mi mamá. Gracias por tu amor, tus enseñanzas y por cada momento que nos regalaste. Te adoro y te llevaré conmigo por siempre”, agregó Camila Jiménez en la descripción de la publicación.

En medio de la publicación que compartió Camila Jiménez, la hija mayor de Yeison Jiménez, varios internautas se sorprendieron al ver la gratitud con la que recuerda a su padre.

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¿Cuál es la fotografía de Camila Jiménez que ha desatado todo tipo de opiniones?

Cabe destacar que Camila Jiménez no solo ha adquirido una gran variedad de opiniones en las redes sociales por ser la hija de Yeison Jiménez, sino también, por su belleza.

Una de las fotografías que más comentarios ha desatado por parte de los internautas de Camila Jiménez, fue en diciembre en la que sorprendió por su belleza y su parecido con su madre, Sonia Restrepo, la esposa de Yeison con quien vivió importantes momentos a lo largo de su carrera profesional.