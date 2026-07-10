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Mariana Zapata dejó un contundente mensaje tras las pullas de Yina Calderón: ¿qué dijo?

Mariana Zapata generó una ola de comentarios tras un mensaje que dejó en sus redes en medio de las pullas de Yina Calderón.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Mariana Zapata dejó un contundente mensaje tras las pullas de Yina Calderón: ¿qué dijo?
Esta fue la publicación que compartió Mariana Zapata en sus redes. | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Yina Calderón se ha convertido en tendencia al lanzarle una aparente pulla a Mariana Zapata y Juanda Caribe acerca de su relación.

Por esta razón, Mariana Zapata compartió en sus redes sociales una publicación, la cual ha generado todo tipo de reacciones en medio de las recientes palabras que compartió Yina Calderón en sus redes.

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¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Mariana Zapata en sus redes?

Cabe destacar que Mariana Zapata se ha convertido en una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país al compartir varios acontecimientos de su vida.

Mariana Zapata dejó un contundente mensaje tras las pullas de Yina Calderón: ¿qué dijo?
Esta publicación hizo Mariana Zapata en sus redes. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Mariana compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, en la que reveló las siguientes palabras:

“Iré donde la vida me lleve y allí seré feliz”, agregó Mariana Zapata en la descripción de la publicación.

Con base en estas palabras, los internautas se sorprendieron con las palabras de Mariana Zapata en la que muchos lo asociaron con Yina Calderón tras los comentarios que compartió recientemente.

¿Cuáles fueron las palabras de Yina Calderón acerca de la relación de Juanda Caribe y Mariana Zapata?

Hace pocos días, Yina Calderón desató una ola de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por un inesperado comentario que hizo acerca de la relación de Mariana Zapata y Juanda Caribe.

Mariana Zapata dejó un contundente mensaje tras las pullas de Yina Calderón: ¿qué dijo?
Estas fueron las pullas que compartió Yina Calderón en sus redes. | Foto: Canal RCN

El comentario que hizo Yina Calderón en sus redes sociales fue acerca del romance de Mariana Zapata y Juanda Caribe, pues, reveló que todo se trataría de una “fachada”.

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Con base en estas palabras, Mariana Zapata expresó su molestia ante los comentarios que hizo Yina Calderón.

¿Cómo se conocieron Mariana Zapata y Juanda Caribe?

Recordemos que hace unas semanas, Mariana Zapata y Juanda Caribe generaron una gran variedad de opiniones por todo lo que vivieron en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Cuando se acabó el reality, los internautas se sorprendieron al ver que entre Mariana Zapata y Juanda Caribe ha existido una especial conexión, en especial, por todo lo que han mostrado mediante sus redes sociales.

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