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¿Cuándo juegan Francia vs. España? Hora, fecha y estadio de la esperada semifinal del Mundial 2026

Todo listo para Francia vs. España: cuándo juegan y dónde será la semifinal del Mundial 2026.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Cuándo será el partido de Espala contra Francia en el Mundial 2026.
Francia vs. España: cuándo juegan y dónde será el partido. (Fotos: AFP)

Este viernes 10 de julio, la selección española consiguió una victoria 2-1 frente a Bélgica en los cuartos de final y aseguró su lugar entre los cuatro mejores equipos del Mundial 2026.

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¿Cómo llegó España a las semifinales del Mundial 2026?

El compromiso fue uno de los más esperados. Bélgica buscó igualar el marcador durante gran parte del segundo tiempo, pero España logró conservar la ventaja y logró su clasificación a la siguiente ronda.

Con este resultado, el equipo español ya conoce al rival que enfrentará en las semifinales y será Francia, selección que un día antes también logró avanzar tras superar a Marruecos en otro de los encuentros más comentados de los cuartos de final.

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Por su parte, Francia aseguró su clasificación el jueves luego de vencer 2-0 a Marruecos en un partido que dejó algo de polémica.

Y todo fue por el penalti que Kylian Mbappé no logró hacer el gol durante el primer tiempo.

Cuándo será el partido de Espala contra Francia en el Mundial 2026.
Francia vs. España: cuándo juegan y dónde será el partido. (Foto: AFP)

El delantero francés vio cómo el arquero marroquí Yassine Bono detuvo su cobro y esa acción generó revuelo en redes.

Pese a ese momento, el conjunto francés logró recuperarse y terminó imponiéndose 2-0 y gracias a esos goles que le permitieron asegurar su presencia en las semifinales.

Con la victoria, Francia tendrá que enfrentarse ahora a España en Dallas.

¿Cuándo juegan España y Francia por las semifinales del Mundial 2026?

Después de dejar en el camino a Bélgica y Marruecos, España y Francia protagonizarán uno de los partidos más esperados de los cuartos de final del Mundial 2026.

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El encuentro de semifinales está programado para el martes 14 de julio y se disputará en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.

Cuándo será el partido de Espala contra Francia en el Mundial 2026.
Francia vs. España: cuándo juegan y dónde será el partido. (Foto: AFP)

El compromiso comenzará a las 3:00 p. m. (hora de Colombia) y definirá cuál de las dos selecciones consigue el primer cupo para la gran final del Mundial 2026.

Por otro lado, este sábado 11 de julio, se conocerá la otra dupla tras los encuentros de Noruega contra Inglaterra y Argentina vs. Suiza. Los equipos que resulten ganadores de esos partidos serán los próximos clasificados a la siguiente fase del Mundial 2026.

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