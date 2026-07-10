Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Vicky Berrío mostró a su mamá en redes y el increíble parecido entre las dos sorprendió, ¿son iguales?

Vicky Berrío presumió a su mamá y el parecido físico entre ambas terminó llevándose toda la atención

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Vicky Berrío causó sensación tras posar con su mamá: el parecido entre las dos llamó la atención. (Foto: Canal RCN)

La comediante Vicky Berrío captó la atención de sus seguidores luego de compartir unas fotografías junto a su mamá, que despertaron reacciones por el gran parecido físico entre ambas.

Artículos relacionados

¿Por qué las fotos de Vicky Berrío con su mamá causaron furor?

La recordada participante de MasterChef Celebrity 2024 publicó un video en el que aparece junto a su mamá haciendo diferentes gestos y de una llamaron la atención tras el increíble parecido físico que hay entre las dos.

Tras la publicación, las imágenes fueron compartidas en cuentas de entretenimiento y chismes donde varios también reaccionaron al gran parecido que hay entre las dos.

Artículos relacionados

En las imágenes que compartió la expresentadora del after de La casa de los famosos Colombia se le ve con una camiseta blanca con un estampado de corazón abrazando a su mamá quien también luce una camiseta blanca.

Vicky Berrío presumió a su mamá y el parecido físico entre ambas terminó llevándose toda la atención
Vicky Berrío causó sensación tras posar con su mamá: el parecido entre las dos llamó la atención. (Foto: Canal RCN)

Y pese al gran parecido que hay entre las dos, la mamá de Vicky Berrío tiene el cabello corto.

¿Cómo recuerda el público a Vicky Berrío tras MasterChef Celebrity?

Durante MasterChef Celebrity 2024, Vicky Berrío fue una de las participantes que más llamó la atención del público.

Artículos relacionados

A lo largo de la competencia culinaria logró destacar entre los chefs por su sazón y su espontaneidad fue la clave para que fuera una de las favoritas del público en esa edición.

Además de su paso por el programa de cocina, la comediante también hizo parte del after de La casa de los famosos Colombia que junto a Karen Sevillano hablan de lo que sucedía en el 24/7.

Vicky Berrío presumió a su mamá y el parecido físico entre ambas terminó llevándose toda la atención
Vicky Berrío causó sensación tras posar con su mamá: el parecido entre las dos llamó la atención. (Foto: Canal RCN)

Por ahora se sabe que la comediante anda muy enfocada en sus proyectos de stand up comedy y en la creación de contenido digital.

En lo personal, en octubre del año pasado su pareja sentimental, Edison Boniek, le propuso matrimonio en San Andrés cuando estaban bajo el agua buceando.

Por el momento se desconoce fecha de la boda o detalles de lo que será el evento.

Lo cierto es que en sus redes sociales suele compartir videos de humor y en muchos hace videos con su mamá, quien siempre se lleva el protagonismo entre sus seguidores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Camila, hija de Yeison Jiménez, reaparece en sus redes con doloroso mensaje: ¿cuál? Yeison Jiménez

Camila, hija de Yeison Jiménez, reaparece en sus redes con doloroso mensaje: ¿cuál?

La hija mayor del recordado Yeison Jiménez reaparece en sus redes desatando opiniones por el doloroso mensaje que dejó.

Laura Tobón contó lo difícil que ha sido su segundo embarazo Laura Tobón

Laura Tobón reveló el difícil momento que vive durante su embarazo y explicó qué le está pasando

Laura Tobón sorprendió con las confesiones que hizo sobre su segundo embarazo.

Alejandra Salguero sorprendió con mensaje a la hija de Tebi Bernal Influencers

Alejandra Salguero sorprendió con mensaje a la hija de Tebi Bernal: “puedes contar conmigo”

Alejandra Salguero llamó la atención al dedicar un mensaje a la hija de Tebi Bernal, recordando el vínculo que construyeron.

Lo más superlike

Luis Suárez compartió su predicción por el próximo partido de Suiza y Argentina, ¿cuál? Mundial de fútbol

Luis Suárez compartió su predicción por el próximo partido de Suiza y Argentina, ¿cuál?

El futbolista se hizo viral al compartir sorprendente predicción acerca del próximo partido entre Suiza y Argentina.

memes nuevo festivo 13 de julio Viral

Los mejores memes del nuevo festivo 13 de julio en Colombia

Duelo en la música, falleció reconocido cantante por un accidente cerebrovascular, ¿quién? Talento internacional

Duelo en la música, falleció reconocido cantante por un accidente cerebrovascular, ¿quién?

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones