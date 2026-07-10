La comediante Vicky Berrío captó la atención de sus seguidores luego de compartir unas fotografías junto a su mamá, que despertaron reacciones por el gran parecido físico entre ambas.

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¿Por qué las fotos de Vicky Berrío con su mamá causaron furor?

La recordada participante de MasterChef Celebrity 2024 publicó un video en el que aparece junto a su mamá haciendo diferentes gestos y de una llamaron la atención tras el increíble parecido físico que hay entre las dos.

Tras la publicación, las imágenes fueron compartidas en cuentas de entretenimiento y chismes donde varios también reaccionaron al gran parecido que hay entre las dos.

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En las imágenes que compartió la expresentadora del after de La casa de los famosos Colombia se le ve con una camiseta blanca con un estampado de corazón abrazando a su mamá quien también luce una camiseta blanca.

Vicky Berrío causó sensación tras posar con su mamá: el parecido entre las dos llamó la atención. (Foto: Canal RCN)

Y pese al gran parecido que hay entre las dos, la mamá de Vicky Berrío tiene el cabello corto.

¿Cómo recuerda el público a Vicky Berrío tras MasterChef Celebrity?

Durante MasterChef Celebrity 2024, Vicky Berrío fue una de las participantes que más llamó la atención del público.

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A lo largo de la competencia culinaria logró destacar entre los chefs por su sazón y su espontaneidad fue la clave para que fuera una de las favoritas del público en esa edición.

Además de su paso por el programa de cocina, la comediante también hizo parte del after de La casa de los famosos Colombia que junto a Karen Sevillano hablan de lo que sucedía en el 24/7.

Vicky Berrío causó sensación tras posar con su mamá: el parecido entre las dos llamó la atención. (Foto: Canal RCN)

Por ahora se sabe que la comediante anda muy enfocada en sus proyectos de stand up comedy y en la creación de contenido digital.

En lo personal, en octubre del año pasado su pareja sentimental, Edison Boniek, le propuso matrimonio en San Andrés cuando estaban bajo el agua buceando.

Por el momento se desconoce fecha de la boda o detalles de lo que será el evento.

Lo cierto es que en sus redes sociales suele compartir videos de humor y en muchos hace videos con su mamá, quien siempre se lleva el protagonismo entre sus seguidores.