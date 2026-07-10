Alejandra Salguero sorprendió con mensaje a la hija de Tebi Bernal: “puedes contar conmigo”
Alejandra Salguero llamó la atención al dedicar un mensaje a la hija de Tebi Bernal, recordando el vínculo que construyeron.
La relación entre Alejandra Salguero y la familia de Tebi Bernal volvió a estar en conversación luego de que la creadora de contenido compartiera un mensaje dirigido a la hija del participante de La casa de los famosos Colombia.
La publicación generó comentarios entre los internautas, quienes recordaron la historia que ambos vivieron durante los últimos años.
¿Cuál es la historia de Tebi Bernal y Alejandra Salguero?
Tebi Bernal y Alejandra Salguero terminaron su relación a mediados de abril de 2026, mientras él participaba en La casa de los famosos Colombia. La situación tomó fuerza por el acercamiento de Tebi con Alexa Torrex dentro del reality.
Alejandra confirmó la separación el 18 de abril y habló sobre algunos momentos difíciles que atravesaron como pareja, incluyendo el proceso que vivieron después para intentar darse una nueva oportunidad.
Tras salir del programa, Tebi se pronunció sobre el tema y pidió que cesaran los comentarios negativos hacia Alejandra. También aclaró que tuvieron una conversación madura, pero que no habían retomado su relación sentimental.
En junio, ambos volvieron a generar comentarios luego de aparecer juntos en un centro comercial. Aunque las imágenes despertaron rumores de reconciliación, Alejandra habló sobre la importancia de mantener un vínculo familiar y ninguno confirmó que hayan regresado como pareja.
¿Qué mensaje le dedicó Alejandra Salguero a la hija de Tebi Bernal?
Este 10 de julio, Alejandra Salguero compartió en sus historias un video en el que reunió diferentes momentos junto a la hija de Tebi, quien estaría celebrando su cumpleaños. La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que destacó el cariño que le tiene.
“Te conocí en un cumpleaños hace 3 años. Eres una niña muy talentosa y amorosa. Gracias por acoger a Juli, por ser esa hermana de vida”, escribió.
Además, le expresó sus mejores deseos para esta nueva etapa y aseguró que puede contar con ella cuando lo necesite. También mencionó un detalle que prepararon para la celebración, teniendo en cuenta algunos gustos de la menor.
Salguero también le dedicó unas palabras de apoyo para esta nueva etapa, recordándole que espera que pueda superar cada reto que encuentre en su camino y destacando los momentos en los que juntas lograron enfrentar nuevos desafíos.
El mensaje dejó ver que, pese al cierre de su relación con Tebi, Alejandra mantiene una relación cercana con la hija del participante, a quien dedicó palabras de apoyo por su cumpleaños.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike