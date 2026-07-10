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La IA predice quién ganará el partido España vs Bélgica en el Mundial 2026

La IA analizó el duelo entre España y Bélgica y predijo qué selección avanzaría a las semifinales del Mundial 2026.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
La IA predice quién ganará el partido España vs Bélgica en el Mundial 2026
La IA quién sería el ganador entre España vs Bélgica en el Mundial 2026 / (Fotos de AFP)

España y Bélgica disputarán uno de los partidos más esperados de los cuartos de final del Mundial 2026. Antes del inicio del encuentro, una proyección realizada con inteligencia artificial anticipó cuál de las dos selecciones tendría mayores posibilidades de quedarse con el triunfo.

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¿Quién ganará el partido entre España y Bélgica, según la IA?

Según la inteligencia artificial, España se impondría 2-1 sobre Bélgica en un partido que, según estimó, sería parejo de principio a fin.

Para llegar a esta conclusión, la IA analizó el rendimiento que ambas selecciones han mostrado durante el torneo, el desempeño de sus principales jugadores, la capacidad ofensiva y la solidez defensiva que han mantenido en sus últimos compromisos.

¿Quién ganará el partido entre España y Bélgica, según la IA?
España ganará el partido frente a Bélgica, según la IA / (Foto de AFP)

En el caso de España, el análisis destaca su regularidad a lo largo del campeonato. El equipo terminó como líder del Grupo H con siete puntos y avanzó a los cuartos de final tras vencer por 1-0 a Portugal en un partido que se definió en los minutos finales.

Aunque Bélgica también llega después de una actuación destacada, la inteligencia artificial considera que la selección española cuenta con una ligera ventaja para quedarse con la clasificación.

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¿Por qué la IA da como favorito a España frente a Bélgica?

Según el análisis, uno de los aspectos que inclina la balanza a favor de España es su solidez defensiva. Durante el Mundial 2026, el equipo ha logrado mantener su arco sin recibir goles y ha mostrado equilibrio tanto en defensa como en ataque.

¿Por qué la IA da como favorito a España frente a Bélgica?
La IA da como favorito a España frente a Bélgica / (Foto de AFP)

Por el lado de Bélgica, la técnologia reconoce el buen momento que atraviesa el equipo, especialmente después de superar con claridad a Estados Unidos en la ronda anterior. Sin embargo, considera que el conjunto español cuenta con más opciones de controlar el desarrollo del partido.

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¿Cuándo y dónde se jugará España vs. Bélgica por el Mundial 2026?

El partido entre España y Bélgica se disputará este viernes 10 de julio, en el SoFi Stadium, ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos.

El encuentro comenzará a las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y definirá al segundo semifinalista del Mundial 2026. El equipo que consiga la victoria se enfrentará a Francia, que aseguró su lugar en la siguiente ronda tras derrotar a Marruecos por 2-0.

La expectativa por este compromiso ha crecido entre los aficionados, ya que enfrentará a dos selecciones que han mostrado un buen nivel durante el torneo y que buscarán seguir en carrera por el título mundial.

¿Cuándo y dónde se jugará España vs. Bélgica por el Mundial 2026?
El partido de España vs. Bélgica se llevará a cabo este 10 de julio / (Foto de Freepik)
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