La IA predice quién ganará el partido España vs Bélgica en el Mundial 2026

España y Bélgica disputarán uno de los partidos más esperados de los cuartos de final del Mundial 2026. Antes del inicio del encuentro, una proyección realizada con inteligencia artificial anticipó cuál de las dos selecciones tendría mayores posibilidades de quedarse con el triunfo.

Artículos relacionados Influencers ¿Eidevin López será padre? Esta habría sido su reacción al enterarse del supuesto embarazo de Karola

¿Quién ganará el partido entre España y Bélgica, según la IA?

Según la inteligencia artificial, España se impondría 2-1 sobre Bélgica en un partido que, según estimó, sería parejo de principio a fin.

Para llegar a esta conclusión, la IA analizó el rendimiento que ambas selecciones han mostrado durante el torneo, el desempeño de sus principales jugadores, la capacidad ofensiva y la solidez defensiva que han mantenido en sus últimos compromisos.

España ganará el partido frente a Bélgica, según la IA / (Foto de AFP)

En el caso de España, el análisis destaca su regularidad a lo largo del campeonato. El equipo terminó como líder del Grupo H con siete puntos y avanzó a los cuartos de final tras vencer por 1-0 a Portugal en un partido que se definió en los minutos finales.

Aunque Bélgica también llega después de una actuación destacada, la inteligencia artificial considera que la selección española cuenta con una ligera ventaja para quedarse con la clasificación.

Artículos relacionados Viral ¿Se canceló el festivo del lunes 13 de julio? Esto se sabe

¿Por qué la IA da como favorito a España frente a Bélgica?

Según el análisis, uno de los aspectos que inclina la balanza a favor de España es su solidez defensiva. Durante el Mundial 2026, el equipo ha logrado mantener su arco sin recibir goles y ha mostrado equilibrio tanto en defensa como en ataque.

La IA da como favorito a España frente a Bélgica / (Foto de AFP)

Por el lado de Bélgica, la técnologia reconoce el buen momento que atraviesa el equipo, especialmente después de superar con claridad a Estados Unidos en la ronda anterior. Sin embargo, considera que el conjunto español cuenta con más opciones de controlar el desarrollo del partido.

Artículos relacionados Influencers Karola presumió su pancita de embarazo en redes sociales; la reacción de Eidevin llamó la atención

¿Cuándo y dónde se jugará España vs. Bélgica por el Mundial 2026?

El partido entre España y Bélgica se disputará este viernes 10 de julio, en el SoFi Stadium, ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos.

El encuentro comenzará a las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y definirá al segundo semifinalista del Mundial 2026. El equipo que consiga la victoria se enfrentará a Francia, que aseguró su lugar en la siguiente ronda tras derrotar a Marruecos por 2-0.

La expectativa por este compromiso ha crecido entre los aficionados, ya que enfrentará a dos selecciones que han mostrado un buen nivel durante el torneo y que buscarán seguir en carrera por el título mundial.