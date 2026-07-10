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Vidente predijo el resultado entre España Vs Bélgica: esta es su inquietante lectura

Vidente que ya había acertado en anteriores marcadores de la Copa mundial 2026, predijo quién llegará a la semifinal del torneo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Vidente reveló quién ganaría el duelo entre España y Bélgica
Esto fue lo que vio una vidente sobre el partido entre España y Bélgica. (AFP/ Molly Darlington - AFP/ Daniel Bartel)

En la tarde de este viernes 10 de julio, España y Bélgica se enfrentarán en los cuartos de final para ganar su lugar en la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026; este momento se disputará en el Sofi Stadium en Los Ángeles, Estados Unidos.

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Sin duda, este será un juego bastante emocionante, porque ambos equipos son muy buenos y no es clara la predicción de los aficionados, pues algunos van por España y otros por Bélgica, pensando estratégicamente para los futuros partidos.

Quien gane hoy, deberá jugar contra Francia, quien el pasado jueves clasificó ya a la Semifinal, tras ganarle a Marruecos luego de marcar dos goles contra cero; de hecho, se dice que este país podría llegar a la final.

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Por ahora, se espera que se jueguen los tres partidos para así definir la siguiente fase de la copa del mundo, ya que su final se acerca y ya está programada para el domingo 19 de julio.

¿Qué dice la Vidente sobre quién ganará el partido de España Vs Bélgica en el Mundial?

De acuerdo con Silvia Beatriz Marini, tarotista y astróloga, con la lectura de sus cartas, leyó que, el juego entre España y Bélgica este viernes 10 de julio, no estará para nada fácil.

Esto fue lo que vio una vidente sobre el partido entre España y Bélgica
Vidente habló sobre España vs Bélgica. (AFP/Richard HEATHCOTE)

En su video, se ve que la vidente cuatro tres cartas para cada uno de los equipos y revela que, en un inicio, está “peleado” el resultado, por lo que, analizando más tiempo, dice que España es quien clasificará a la Semifinal.

También habla de las emociones de los jugadores de Bélgica y dicen que no estarán muy bien en la disputa.

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¿Qué otros partidos faltan para definir la final de la Copa Mundial 2026?

Además del partido entre Bélgica y España, falta que Noruega se enfrente a Inglaterra este sábado 11 de julio y este mismo día, Argentina jugará contra Suiza, o sea, ya este fin des emana se sabrá quiénes serán los países que estarán más cerca de llegar a la final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Vidente habló sobre España vs Bélgica
Vidente reveló quién ganaría el duelo entre España y Bélgica. (AFP/ Thomas COEX )

Por otor lado, algunos latinoamericanos decidieron no apoyar a Argentina, porque creen que la oportunidad podría ser para un país como Noruega, quien no participaba en el mundial desde hace 28 años.

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