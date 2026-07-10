Juan Fernando Quintero avivó rumores sobre su salida de la Selección Colombia; este fue su mensaje

En medio de las conversaciones que dejó la eliminación de Colombia del Mundial 2026, un nuevo mensaje de Juan Fernando Quintero volvió a despertar interrogantes sobre lo que podría ocurrir con su continuidad en la Selección Colombia.

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¿Qué mensaje publicó Juan Fernando Quintero sobre la Selección Colombia?

Las dudas sobre el futuro de Juan Fernando Quintero con la Selección Colombia crecieron después de una interacción que sostuvo con Jáminton Campaz en Instagram.

Todo inició cuando Campáz publicó un mensaje tras la eliminación de la tricolor en el Mundial 2026. En respuesta a ello, recibió un mensaje del Quintero que rápidamente llamó la atención de los internautas.

Quintero escribió:

"Vamo arriba mi negro. Te amo, y te voy a extrañar"

La frase que fue interpretada por muchos seguidores como una posible señal de despedida dentro del equipo nacional.

Aunque el futbolista no aclaró el significado de sus palabras ni confirmó una decisión sobre su continuidad, el comentario coincidió con las versiones que han surgido en los últimos días acerca de un posible cambio generacional en la Tricolor.

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¿Por qué se habla de la salida de Juan Fernando Quintero de la Selección Colombia?

Los rumores sobre el futuro de Juan Fernando Quintero no comenzaron con este mensaje. Después de la eliminación frente a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026, el volante habló con DSports y dejó declaraciones que también despertaron interpretaciones.

En ese momento aseguró que quienes continúen en la Selección Colombia deberán aprovechar la oportunidad de llevar al equipo "al siguiente nivel". Para varios aficionados, esas palabras reflejaban un mensaje dirigido a una nueva generación de futbolistas.

Juan Fernando Quintero protagoniza rumores sobre su salida de la Selección Colombia / (Foto de AFP)

Durante la Copa del Mundo, Quintero tuvo participación en diferentes compromisos. Aunque no fue inicialista, ingresó en varios encuentros durante el segundo tiempo y aportó experiencia en momentos importantes para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Hasta el momento, ni el jugador ni la Federación Colombiana de Fútbol han informado oficialmente si continuará vistiendo la camiseta de la Selección Colombia.

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¿Qué jugadores podrían dejar la Selección Colombia tras el Mundial 2026?

Juan Fernando Quintero no es el único nombre que aparece en las conversaciones sobre el futuro del combinado nacional. Tras la eliminación del Mundial 2026, también han surgido versiones relacionadas con referentes como James Rodríguez, David Ospina y Yerry Mina.

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre la salida de estos futbolistas. Sin embargo, los comentarios de algunos protagonistas y las especulaciones alrededor del proceso de renovación mantienen el tema entre los más comentados por los aficionados.

A esto se suma la incertidumbre sobre la continuidad del entrenador Néstor Lorenzo. Mientras algunos periodistas deportivos aseguran que seguiría al frente del proyecto, otros sostienen que la Federación Colombiana de Fútbol todavía analiza la decisión.

Por ahora, el mensaje de Juan Fernando Quintero sigue dando de qué hablar y mantiene abiertas las preguntas sobre cómo será el próximo ciclo de la Selección Colombia rumbo a las futuras competencias internacionales.