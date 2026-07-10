El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y Shakira sostuvieron una reunión en la que el dirigente deportivo y abogado suizoitaliano destacó el trabajo de la colombiana al contribuir con su música en eventos de deportivos internacionales como el Mundial 2026 y aprovechó para darle un obsequio que generó todo tipo de reacciones entre los internautas.

Shakira tuvo una reunión con el presidente de la FIFA y recibió un obsequio que llamó la atención (Foto por AFP).

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¿Cuál fue el regalo que Gianni Infantino le dio a Shakira?

Durante el partido de Francia vs. Marruecos en Boston, Gianni Infantino le obsequió un balón autografiado del Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la dedicatoria del balón que decía "para los Mebarak, abrazos". Mebarak es el apellido de la familia de cantante barranquillera.

El presidente también publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se ve cómo fue el encuentro protocolar y lo qué ocurrió en esta reunión con Shakira.

En la publicación, que rapidamente se llenó de interacciones, también se aprecia un momento emotivo cuando Shakira se sorprende al ver una caja que contiene los pines de todas las selecciones presentes en el Mundial y ambos se toman varias fotografías. Siendo este otro de los obsequios que recibió la barranquillera.

Además, Gianni Infantino escribió una conmovedora frase en la descripción del video en la que destacó cómo Shakira une a las personas:

Siempre un placer contar con tu compañía, siempre has jugado un papel muy importante en unir a las personas por medio del poder colectivo de la música y del fútbol. Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano abrió debate al hablar de su figura tras el embarazo, ¿qué dijo?

¿Cuál ha sido la contribución de Shakira en el Mundial 2026?

En el Mundial 2026, Shakira ha sido reconocida por lanzar su canción 'Dai Dai' junto al nigeriano Burna Boy, que se convirtió en la canción oficial del Mundial. El tema fue presentado en la ceremonia de apertura en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, con una coreografía que contaba con varias bailarinas.

Shakira también sorprendió a los fanáticos cuando lanzó la versión en español y en portugués. En esta última edición, la cantante de 49 años colaboró con los artistas brasileños Léo Santana y Filipe Ret.

De acuerdo con la página oficial de la FIFA, parte de las ganancias de la canción serán destinadas al Fondo de la FIFA y Global Citizens para apoyar el acceso a la educación para las niñas y niños en el mundo.

Además, será una de las artistas que se presentará en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial junto con Madonna, Justin Bieber, y la agrupación de Corea del Sur, BTS. Esta será la primera vez que la final del Mundial tendrá un espectáculo de medio tiempo, como lo realizan en el fútbol americano con el show del Super Bowl, también llamado Supertazón.

Shakira se presentará en el show del medio tiempo en el Mundial (Foto por AFP).

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¿Cómo ha contribuido Shakira en mundiales previos?

En Alemani 2006, la colombiana lució la bandera tricolor cantando su éxito 'Hips Don’t Lie' junto a Wyclef Jean en el Estadio Olímpico de Berlín. Interpretó la canción 'Waka Waka' en el Mundial de Sudáfrica en el año 2010 junto al grupo Freshlyground y se presentó en la ceremonia de inauguración y de clausura.

También lanzó su canción ‘La La’ en 2014 para el Mundial de Brasil y el tema fue incluido en el álbum oficial del torneo. Y por estas cuatro participaciones, es la reina de los mundiales.