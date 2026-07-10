Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, rompió el silencio sobre Alexa Torrex; esto dijo

Alejandra Salguero se pronunció sobre la influenciadora Alexa Torrex y la relación que tuvo con su expareja Tebi Bernal.

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¿Qué dijo Alejandra Salguero sobre Alexa Torrex?

La paisa realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde habló con varias seguidoras, quienes le preguntaron sobre su vida personal.

En medio de su conversación la cuestionaron sobre el romance entre Tebi Bernal y Alexa Torrex, a lo que señaló que no le interesa competir con ella por el amor de nadie y además reaccionó a las recientes declaraciones que hizo la cucuteña al confesar que pasó la noche con el paisa luego de que ambos salieran de La casa de los famosos Colombia.

"Yo no me puedo poner a pel*ar por tripa, literal. Ese chicharrón ya no es mío y yo qué culpa, yo acaso le dije a ella que se metiera ahí, antes me hizo un favor (...) cuando salió la noticia de que ellos ajá yo dije gracias Dios porque ya no va a haber excusa para que él me diga que no pasó esto o lo otro", dijo.

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Detalló que solo quiere paz y amor para todos, y que ella también tiene derecho a restablecer su vida y darse una nueva oportunidad en el amor.

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¿Alejandra Salguero provocó a Alexa Torrex en Expobelleza?

La hermana de Alexa Torrex señaló hace algunas semanas que Alejandra Salguero había provocado a la creadora de contenido en una feria de belleza en Medellín, pero esta la desmintió señalando que sí se toparon, pero ella jamás le hizo nada.

Según explicó no sabía que Alexa Torrex estaba cerca y lo único que hizo fue ayudarle a una amiga a grabar contenido en un stand que estaba al lado de donde se encontraba la cucuteña porque había un compromiso laboral de por medio.