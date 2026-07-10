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Maluma habló de la ansiedad que vivió durante años sin darse cuenta; así la descubrió

Maluma contó cómo se dio cuenta de que tenía ansiedad y qué señales lo llevaron a entender lo que estaba viviendo.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Maluma habló de la ansiedad que vivió durante años sin darse cuenta
Maluma conmovió al compartir la historia de su ansiedad / (Foto de AFP)

Maluma sorprendió al compartir un episodio de su vida que, según explicó, tardó años en comprender y que terminó cambiando su manera de vivir: su ansiedad.

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¿Cómo descubrió Maluma que tenía ansiedad?

Durante una conversación en el podcast Se Regalan Dudas, Maluma habló por primera vez con detalle sobre el momento en que entendió que muchas de las situaciones que había vivido durante años estaban relacionadas con la ansiedad.

El artista explicó que durante mucho tiempo creyó que era una persona "temblorosa" por naturaleza. Incluso comentó que solía hacer bromas con sus amigos diciendo que había nacido así, sin imaginar que esos movimientos constantes podían estar asociados a un cuadro de ansiedad.

¿Cómo descubrió Maluma que tenía ansiedad?
Maluma reveló cómo descubrió que tenía ansiedad / (Foto de AFP)

Según relató, nunca recibió información que le permitiera identificar esos síntomas, por lo que continuó con su rutina habitual hasta que su cuerpo empezó a enviar señales que ya no pudo ignorar.

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En la entrevista recordó que llegó un momento en el que sintió que debía detener el ritmo que llevaba, pues entendió que vivir con prisa permanente y enfocarse únicamente en cumplir metas estaba afectando su bienestar.

¿Qué dijo Maluma sobre el proceso para enfrentar la ansiedad?

El cantante aseguró que ese momento marcó el inicio de una etapa diferente en su vida. Incluso describió ese cambio como un "renacimiento", ya que decidió hacer una pausa para reconstruirse desde la experiencia vivida.

Maluma explicó que el proceso no fue inmediato. Contó que implicó enfrentar emociones difíciles, llorar, cuestionarse muchas cosas y aceptar que recuperar el equilibrio requería tiempo y disciplina.

¿Qué dijo Maluma sobre el proceso para enfrentar la ansiedad?
Maluma reveló el proceso que vivió para enfrentar la ansiedad / (Foto de AFP)

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También relató que durante algunos episodios de nerviosismo intenso llegó a experimentar dificultades para dormir y momentos en los que sintió incertidumbre sobre cómo avanzar.

"Ha sido un proceso, ha sido de verse a los ojos, de sufrirlo, de llorarlo, de no saber si uno va a salir", dijo.

Sin embargo, afirmó que poco a poco entendió que debía desarrollar herramientas personales para afrontar esas situaciones.

Durante la conversación insistió en que, desde su experiencia, la vida no necesariamente se vuelve más sencilla con el paso del tiempo. En cambio, considera que cada persona necesita fortalecer sus recursos emocionales para responder a los desafíos que aparecen.

Las palabras del intérprete rápidamente comenzaron a compartirse en distintas plataformas, donde numerosos internautas destacaron que hablar sobre la ansiedad desde una experiencia personal puede contribuir a que más personas identifiquen situaciones similares.

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