¿Qué come Erling Haaland? Esta es la dieta con la que supera las 6.000 calorías diarias

Erling Haaland se ha convertido en uno de los futbolistas más reconocidos del mundo gracias a su rendimiento tanto con su selección como en el fútbol europeo.

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Tras su participación en el Mundial 2026, el delantero noruego despertó aún más interés entre los aficionados, quienes no solo siguen su carrera deportiva, sino que también quieren conocer más sobre su vida privada.

En los últimos días, uno de los temas que más ha llamado la atención en redes sociales ha sido su alimentación.

Se conoció la dieta de Erling Haaland: así consume más de 6.000 calorías al día (Foto Justin Setterfield / AFP)

¿Cuál es la dieta de Erling Haaland?

De acuerdo con la información que ha circulado sobre los hábitos del delantero, Erling Haaland consume alrededor de 6.000 calorías al día, una cifra muy superior a la recomendada para la mayoría de las personas.

Sin embargo, esta alimentación responde a las necesidades físicas de un deportista de alto rendimiento. El noruego mide cerca de 1,95 metros, entrena varias horas al día y mantiene una exigencia física constante.

Su plan de alimentación suele dividirse en seis comidas diarias, con una base de alimentos ricos en proteínas, carbohidratos y grasas saludables.

Entre los productos que consume con mayor frecuencia se encuentran el pollo, la carne, el pescado, los huevos, la pasta, el arroz, las verduras y diferentes frutas.

La dieta de Erling Haaland sorprendió en redes: consume más de 6.000 calorías al día (Foto AFP)

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¿Qué alimentos poco comunes consume Erling Haaland?

Uno de los aspectos que más curiosidad ha generado es que la dieta de Haaland también incluye algunos alimentos que no suelen hacer parte de la alimentación de la mayoría de las personas.

Entre ellos están las vísceras, la miel y la leche cruda. Además, el delantero evita en gran medida los dulces y los alimentos ultraprocesados, mientras que el agua es su principal fuente de hidratación.

Las redes sociales también revivieron unas declaraciones de un excompañero de Haaland, quien aseguró que nunca había visto a alguien comer tanto como el delantero noruego y, entre risas, afirmó que "comía como un oso".

En una entrevista, el propio Haaland también explicó que procura llevar un estilo de vida muy disciplinado fuera de las canchas.

El delantero ha contado que no suele salir de fiesta, prioriza el descanso y busca mantener hábitos que le permitan rendir al máximo tanto con su club como con la selección de Noruega.