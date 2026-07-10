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Hermana de Yeison Jiménez rompe en llanto tras seis meses de la muerte del artista

El cantante Yeison Jiménez cumplió seis meses de haber fallecido y así lo recordaron.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

Lina Jiménez, la hermana de Yeison Jiménez, no pudo contener el llanto luego de escuchar una canción que su amigo y colega Luis Alfonso le compuso.

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¿Yeison Jiménez dejó una canción grabada con Luis Alfonso?

El cantante Luis Alfonso decidió componer una canción al artista fallecido, quien recordemos lamentablemente perdió la vida en un viaje aéreo en enero del presente año.

yeison jimenez seis meses de fallecido

A través de su cuenta de Instagram, Luis Alfonso compartió un video en el que se mostró con la hermana de Yeison Jiménez y le dio a conocer la canción que había grabado.

En el video ella está atenta escuchándolo y entre lágrimas reacciona agradeciéndole al artista por todo el cariño que siempre le brindó al caldense.

"Con mucho respeto y sentimiento le hicimos esta canción Adiós Amigo a Yeison Jiménez. En honor no solo a él sino a todos los que tienen un angelito en el cielo. Ya son 6 meses en los que muchos hemos sentido la ausencia del Aventurero", expresó.

De inmediato logró miles de corazones y elogios por el gran homenaje que le está haciendo a su colega, pues era evidente la gran amistad que había entre ellos.

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¿Qué dijo la hermana de Yeison Jiménez sobre el homenaje de Luis Alfonso al aventurero?

La mujer le comentó la publicación y le agradeció por el homenaje, detallando que sabe que lo hace con el mayor respeto, cariño y admiración.

hermana de yeison jimenez llora

"Fue un momento lleno de emoción que llegó al corazón de quienes admiramos su música. Gracias por mantener vivo ese legado con tanto sentimiento. ¡Mis respetos y admiración para ti!", le dijo.

Miles de fanáticos reaccionaron y señalaron lo mucho que también se conmovieron con la canción y tras recordar al cantante, quien les ha hecho bastante falta, no solo con sus canciones y presentaciones, sino también con sus ocurrencias en redes sociales, donde cautivaba tanto a sus admiradores.

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Por ahora, Luis Alfonso sigue honrando el nombre de Yeison Jiménez, disfrutando a su familia y entreteniendo a sus fanáticos con su música, sus shows y su contenido en redes sociales.

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