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Yina Calderón reveló su secreto para descubrir los embarazos de las famosas: ¿tiene espías?

Yina Calderón explicó cómo obtiene la información sobre los embarazos de varias figuras de la farándula colombiana.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Cómo sabe Yina Calderón qué famosas están embarazadas? Ella misma lo contó
Yina Calderón reveló cómo descubre los embarazos de las famosas: "Los chismes llegan a mí" (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

Yina Calderón volvió a dar de qué hablar tras su reciente visita al programa Buen Día, Colombia, donde habló de su paso por Telemundo.

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Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención fue la explicación que dio sobre cómo obtiene la información de los embarazos de varias figuras de la farándula colombiana.

La empresaria y creadora de contenido ha sido protagonista en varias ocasiones por revelar embarazos de famosas antes de que ellas los hicieran públicos.

Debido a que algunas de esas informaciones terminaron siendo ciertas, muchos seguidores se preguntan cómo consigue esos datos.

¿Qué famosas embarazadas ha revelado Yina Calderón?

Hasta el momento, Yina Calderón ha revelado cuatro embarazos de mujeres reconocidas de la farándula colombiana antes de que fueran confirmados públicamente.

Entre ellos está el de Aída Victoria Merlano, cuando afirmó que la creadora de contenido estaba esperando su primer hijo.

También habló del embarazo de la influenciadora Manuela QM con el cantante Blessd, del embarazo de Lina Tejeiro y, más recientemente, del embarazo de Karina García.

Estas revelaciones han hecho que muchos usuarios estén atentos a cada una de las declaraciones de Yina Calderón cuando habla sobre la vida de otras figuras del entretenimiento.

Yina Calderón contó el secreto detrás de los embarazos que revela en la farándula
¿Cómo sabe Yina Calderón qué famosas están embarazadas? Ella misma lo contó (Foto Canal RCN)

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¿Cómo se entera Yina Calderón de los embarazos?

Durante la entrevista, la empresaria explicó que cada caso ha sido diferente y que la información le ha llegado por distintas personas.

Sobre el embarazo de Aída Victoria Merlano, contó que quien le habló del tema fue Karina García. Respecto al caso de Manuela QM, Yina aseguró que fue un descubrimiento accidental. Según explicó, la vio en una tienda de Medellín comprando ropa y, a partir de esa situación, comenzó a sacar sus propias conclusiones.

En cuanto al embarazo de Lina Tejeiro, afirmó que la información llegó por medio del peluquero de la actriz, quien, según dijo, le habría contado la noticia.

Finalmente, sobre Karina García, explicó que fueron personas cercanas quienes le hablaron del tema. Después decidió preguntarle directamente a Yaya Muñoz, con quien Karina compartió en La casa de los famosos Colombia 2025. Aunque Yaya negó la información, Yina aseguró que por la forma en que respondió entendió que el embarazo sí era real.

La confesión de Yina Calderón sobre cómo descubre los embarazos de las famosas
Yina Calderón contó el secreto detrás de los embarazos que revela en la farándula (Foto Canal RCN) (Foto Franck Fife)
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